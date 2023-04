Estação Fashion inicia obras no entorno da Praça da Estação, no Centro de Fortaleza

Com capacidade para receber aproximadamente 1.200 lojas e boxes, o Estação Fashion deu início às suas obras na última segunda-feira, dia 10, no Centro de Fortaleza. Situado em frente ao Complexo Cultural Estação das Artes, o empreendimento prevê a geração de cerca de cinco mil empregos de forma direta e indireta quando iniciar as operações, em 2024.

De acordo com a administração, 100% das unidades de box do setor Laranja já foram vendidas. O empreendimento anuncia fase de expansão das vendas do setor Vermelho e das últimas unidades do setor Azul.

“O setor azul é o pavimento que tem acesso direto ao estacionamento das excursões, ou seja, é o que está mais próximo à chegada das sacoleiras”, informa Daniela Branquinho, gerente de Marketing Estação Fashion. “Ele foi especialmente pensado para o fabricante de moda popular. As parcelas são a partir de R$388”, destaca a gestora.

O Estação Fashion tem investimento aportado de R$50 milhões e conta com infraestrutura completa. O novo polo de moda atacadista terá praça de alimentação, espaço para eventos, hub de serviços variados para lojistas e clientes, espaços de saúde e beleza, esteiras rolantes e fará também vendas on-line, além de contar com estacionamento com capacidade para 500 carros e 30 ônibus.

Apoio ao lojista

Um dos diferenciais para o comerciante é o apoio no processo de vendas, o que inclui a possibilidade de fazer cursos e treinamentos oferecidos pelo empreendimento. “O lojista do Estação Fashion ainda vai contar com uma estrutura para facilitar a geração de conteúdo, como um estúdio fotográfico para produção de fotos. Além disso, o hub de serviços contará com empresas que proporcionarão facilidades para a logística, principalmente voltadas para o envio de mercadorias”, acrescenta Daniela Branquinho.

Outra aposta é o conceito Figital, que une os ambientes físico e digital. “A ideia é que tanto o nosso lojista tenha facilidade em montar sua loja on-line, quanto nosso cliente também possa realizar suas compras de maneira fácil e intuitiva”, salienta a gestora.

Aos clientes atacadistas do novo polo de moda estão sendo pensadas várias ações de captação tanto de excursões de compras, quanto de clientes que vêm de carro de outras cidades. Para Daniela, o maior atrativo é a exclusividade. “Por isso nos posicionamos tão fortemente como o lugar do fabricante, porque é isso que o cliente atacadista busca: exclusividade de peças e uma gama completa de mix de produtos em um só lugar”, finaliza.

Saiba mais aqui.