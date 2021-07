Veja em quais bairros de Fortaleza as compras de supermercado são mais caras

Cada vez maior, o custo com alimentação e despesas pessoais variam em Fortaleza, conforme as regiões. Uma pesquisa realizada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) mostrou que as compras de supermercados em bairros da Regional 10, como Canindezinho, Maraponga e Mondubim, são as mais caras.

O levantamento considera os preços de 61 itens de primeira necessidade, como alimentos, higiene pessoal, limpeza doméstica e outros. Na Regional 10, a soma média desses produtos ficou em cerca de R$ 721,24.

Em seguida, estão os bairros da Regional 1, como Carlito Pamplona, Jacarecanga e Vila Velha, com valor médio em R$ 700,12.

Os custos menores consultados pela pesquisa (R$611,63) foram na Regional 3, que concentra bairros como Monte Castelo, Quintinho Cunha e São Gerardo. O levantamento foi realizado presencialmente nos dias 14 e 15 de julho em diferentes estabelecimentos da capital.

Variações dos produtos

Além disso, o levantamento aponta quais produtos apresentam maiores variações entre os estabelecimentos analisados. Entre eles, a batata (20,1%), a cebola (195,26%), o abacaxi (195,26%), o talco (179,39%) e o alho (173,18%) apresentam as maiores divergências.

No caso do quilo da batata, por exemplo, o maior preço encontrado foi de R$ 5,19 e o menor, de R$ 1,69. Já 200 gramas de talco da mesma marca vão de R$ 14,85 a R$ 41,49.

A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, pontua que, para ajudar nas pesquisas de preços, há o aplicativo Proconomizar, que reúne os valores dos 61 produtos. "É uma maneira que o consumidor tem de economizar na hora de comprar".

Além disso, Rabelo orienta que o consumidor procure comprar nos dias de promoções e ofertas, especialmente de frutas, verduras e carnes.

Regional 10

A regional 10 compreende os bairros Parque São José, Manoel Sátiro, Maraponga, Jardim Cearense, Novo Mondubim, Conjunto Esperança, Canindezinho, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas, Aracapé e Mondubim. Confira aqui os bairros pertencentes a todas as regionais da Capital para conferir as regiões mais caras e as mais baratas.

Veja os preços mais caros por regionais

Regional 10: R$ 721,24

Regional 1: R$ 700,12

Regional 2: R$ 696,69

Regional 11: R$ 676,00

Regional 6: R$ 673,52

Regional 4: R$ 668,11

Regional 12: R$ 664,68

Regional 7: R$ 662,18

Regional 9: R$ 646,84

Regional 5: R$ 644,98

Regional 8: R$ 621,03

Regional 3: R$ 611,63