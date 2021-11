Veja como baixar o aplicativo do Auxílio Brasil para consultar informações do novo benefício social

Os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, disponíveis em celulares Android e IoS, podem ser usados pelos beneficiários para a consulta de informações sobre as datas de pagamento, o valor e a composição das parcelas do novo programa social.

Quem já havia baixado o app do extinto Bolsa Família deve apenas atualizá-lo para a nova versão no próprio celular, caso esta não tenha sido feita automaticamente.

Após instalar o app, o usuário precisa clicar em "consultar" e acessá-lo usando a mesma senha do Bolsa Família ou do Caixa Tem. Se for um novo beneficiário, a orientação é que faça o cadastro no aplicativo.

Além da consulta virtual, dúvidas sobre a concessão do Auxílio Brasil estão sendo tiradas através do 0800 426 02 07, telefone da Caixa Econômica Federal. O beneficiário deve digitar a opção 3 (Auxílio Brasil e demais programas), em seguida a opção 4 (para saber se você foi incluído) e digitar o número do CPF ou do Número de Inscrição Social (NIS).

Pagamento

O governo federal inicia nesta quarta-feira (17) o repasse da primeira parcela do Auxílio Brasil a cerca de 14,5 milhões de famílias. No entanto, o Ministério da Cidadania promete adicionar mais 2,4 milhões de beneficiários no próximo mês de dezembro. (Veja calendário completo abaixo)

As datas de pagamento seguirão o modelo do Bolsa Família, que contemplava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do NIS.

A parcela de novembro, cujo valor médio é R$ 217,18 neste mês, chegará primeiramente para os beneficiários de NIS com final 1 e terminará no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0.

Aqueles que recebiam o Bolsa Família não precisarão ir aos centros de Referência de Assistência Social (Cras) para refazer o cadastro, uma vez que o Auxílio Brasil usará a mesma base de dados do antigo programa social. Devem procurar o Cras apenas os usuários que precisam atualizar informações, como mudanças na família e na documentação do responsável familiar há menos de dois anos.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL 2021

MÊS DE NOVEMBRO

Final do NIS 1: 17/11

17/11 Final do NIS 2: 18/11

18/11 Final do NIS 3: 19/11

19/11 Final do NIS 4: 22/11

22/11 Final do NIS 5: 23/11

23/11 Final do NIS 6: 24/11

24/11 Final do NIS 7: 25/11

25/11 Final do NIS 8: 26/11

26/11 Final do NIS 9: 29/11

29/11 Final do NIS 0: 30/11

MÊS DE DEZEMBRO

Final do NIS 1: 10/12

10/12 Final do NIS 2: 13/12

13/12 Final do NIS 3: 14/12

14/12 Final do NIS 4: 15/12

15/12 Final do NIS 5: 16/12

16/12 Final do NIS 6: 17/12

17/12 Final do NIS 7: 20/12

20/12 Final do NIS 8: 21/12

21/12 Final do NIS 9: 22/12

22/12 Final do NIS 0: 23/12