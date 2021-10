Auxílio Brasil começará a ser pago a partir de 17 de novembro

O Auxílio Brasil, novo substituto do Bolsa Família, começará a ser pago aos beneficiários a partir do dia 17 de novembro, seguindo o calendário original do programa social. As informações são do jornal O Globo.

Todas as 14,6 milhões de famílias do Bolsa Família receberão um novo valor, mas, neste primeiro momento, haverá apenas a correção do valor médio do benefício de cerca de 20% para repor parte da inflação acumulada, desde 2018.

Esse percentual exato ainda não foi definido. Até a semana passada, ele seria de 17,8%, o que ajustaria o valor médio do benefício de R$ 189 para R$ 222, segundo o Ministério da Cidadania.

Caso o reajuste chegue a 20%, o benefício pode chegar a R$ 226,80.

Benefício de R$ 400

O valor divulgado para o Auxílio Brasil, de R$ 400, deve ser pago a partir de dezembro caso o Congresso aprove a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos precatórios.

Se aprovada, a medida permitirá elevar o número de famílias beneficiadas para 17 milhões. Um valor pago deve ser pago a quem não recebeu o valor de novembro, de acordo com o Ministério.

A PEC precisa de 308 votos favoráveis dos 513 deputados, em dois turnos para passar no Congresso. E, depois disso, o texto ainda precisará passar pelo Senado em quórum qualificado.

A aprovação da PEC também permitirá a efetivação de uma bolsa de benefícios previstas pelo programa, como o auxilio criança cidadã (creche), bolsa atleta e de iniciação científica, além de bônus de inclusão produtiva na zona rural e urbana.