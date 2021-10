Como se cadastrar no CadÚnico para receber o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil deve ser pago a mais de 17 milhões de famílias a partir de novembro. No entanto, para receber regularmente o novo benefício, é preciso estar com o CadÚnico atualizado.

A nova medida deve pagar R$ 400 para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no País. Por isso, a família precisar ter renda mensal de meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos, além de estar com a situação devidamente registrada no CadÚnico.

Veja como atualizar os dados no CadÚnico e onde realizar a regularizar o cadastro.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Para se inscrever, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família.

Essa pessoa, chamada de Responsável pela Unidade Familiar (RF), deve ter pelo menos 16 anos, ter CPF ou Título Eleitor.

O cadastro é feito nas prefeituras, no Cras ou em um posto de atendimento do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

Quais os documentos necessários para se cadastrar no CadÚnico?

É necessário apresentar, pelo menos, um documento para cada pessoa da família, entre os seguintes:

Certidão de Nascimento

Certidão de Casamento

CPF

RG

Carteira de Trabalho

Título de Eleitor

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), se a pessoa for indígena.

Onde posso consultar se meu CadÚnico está desatualizado?

É possível que a família possa checar a situação do seu registro por meio do aplicativo Meu CadÚnico. Na ferramenta o cidadão cadastrado pode acessar os próprios dados e os de sua família e imprimir o comprovante.

Pelo aplicativo também é possível saber se o cadastro está desatualizado, ou se está incluído em algum processo de averiguação cadastral.

Em que situações devo atualizar meu CadÚnico?

Em caso de:

Mudança de endereço ou de telefone;

Alteração em sua renda mensal ou no estado civil;

Nascimento, adoção ou falecimento de algum membro da família.

Onde atualizar meu CadÚnico?

O cadastro deve ser atualizado em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou em um posto de atendimento do Cadastro Único e do programa Bolsa Família.

Em que situação posso ter meu registro no CadÚnico excluído?

O governo federal realiza anualmente a ação de revisão cadastral. Caso a família fique mais de quatro anos sem atualizar os dados, seu registro pode ser excluído do CadÚnico.