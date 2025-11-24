Veja calendário do Bolsa Família em dezembro de 2025

O Bolsa Família de dezembro de 2025 começa a ser pago no dia 10. Os primeiros beneficiários a receber o auxílio são os com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

Diferentemente do costume, nos quais os repasses acontecem de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês, em dezembro os pagamentos são antecipados e acabam no dia 23.

Calendário de pagamentos em dezembro de 2025:

Final do NIS 1 – 10/12

Final do NIS 2 – 11/12

Final do NIS 3 – 12/12

Final do NIS 4 – 15/12

Final do NIS 5 – 16/12

Final do NIS 6 – 17/12

Final do NIS 7 – 18/12

Final do NIS 8 – 19/12

Final do NIS 9 – 22/12

Final do NIS 0 – 23/12

Quem tem direito ao benefício

Para receber o Bolsa Família, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218.

O cálculo é simples: basta somar a renda total de quem mora na mesma casa e dividir pelo número de pessoas.

Além do critério de renda, os beneficiários precisam manter algumas condicionalidades, como:

garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes;

realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

e manter a caderneta de vacinação atualizada.

Como se cadastrar

O primeiro passo é se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — base usada pelo Governo Federal para incluir famílias em programas sociais.

A inscrição, no entanto, não garante o benefício automaticamente. Cada programa possui critérios específicos, e o Bolsa Família faz uma análise de enquadramento antes da liberação.

Como sacar ou movimentar o benefício

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo internet banking da Caixa, sem a necessidade de ir até uma agência.

Quem preferir também pode utilizar o cartão do programa para compras em débito ou realizar saques em:

caixas eletrônicos da Caixa;

casas lotéricas;

correspondentes Caixa Aqui;

e agências.

O pagamento mínimo segue em R$ 600 por família, com adicionais variáveis conforme o número de dependentes, gestantes e crianças.