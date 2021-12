Veja as cidades cearenses que mais geraram emprego em 2021

Fortaleza apresentou a maior geração de vagas de trabalho entre os municípios cearenses em 2021, com o acréscimo de 37,1 mil postos formais no mercado entre janeiro e novembro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Ministério da Economia.

Juazeiro do Norte figura na segunda posição, com 5,5 mil vagas em 11 meses.

Caucaia gerou 3,3 mil vagas de emprego formal de janeiro a novembro deste ano. Completam os cinco melhores resultados as cidades de Eusébio, com 3,1 mil vagas; e Maracanaú, com 2,7 mil.

Veja o ranking de 2021:

Fortaleza: 37.157 Juazeiro do Norte: 5.548 Caucaia: 3.398 Eusébio: 3.166 Maracanaú: 2.721 Itapipoca: 2.050 Quixeramobim: 1.406 Aquiraz: 1.401 Horizonte: 1.338 Brejo Santo: 1.220

Novembro

Considerando apenas o resultado de novembro, Fortaleza e as cidades de Maracanaú, Eusébio e Aquiraz representam as principais contribuições para o saldo positivo de 12,6 mil postos de trabalho no Ceará. Sobral e Caucaia também apresentaram resultados de destaque, com 371 vagas e 330 vagas, respectivamente.

Também de fora da região metropolitana de Fortaleza - assim como Sobral -, a cidade de Itapipoca foi a sétima maior do Estado em geração de vagas no mês de novembro, com 278 oportunidades. Em seguida aparecem Juazeiro do Norte, com 174 vagas, e Iguatu (109).

Em contrapartida, o município de Granja teve o pior resultado mensal entre as cidades cearenses, com 20 admissões e 69 desligamentos no período. Isso resultou em um saldo negativo de 49 vagas no mercado formal.

Veja o ranking:

Fortaleza: 7.519 Maracanaú: 578 Eusébio: 577 Aquiraz: 389 Sobral: 371 Caucaia: 330 Itapipoca: 278 Juazeiro do Norte: 174 Iguatu: 109 Brejo Santo: 108 Itaitinga: 106 Cascavel: 103 Barbalha: 95 Acaraú: 94 Pacajus: 90

Ceará

O Ceará gerou 12,6 mil vagas de emprego em novembro deste ano, de acordo com os dados do Ministério da Economia. Foi o segundo melhor resultado do Nordeste, atrás da Bahia, que teve geração de 16,2 mil oportunidades. Com o resultado, no ano, o Estado acumula um saldo positivo de 84,1 mil vagas de trabalho.

