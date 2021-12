Ceará gera 12,6 mil vagas de emprego em novembro

Com 42,9 mil admissões e 30,3 mil desligamentos, o mercado de trabalho formal do Ceará ganhou, em novembro deste ano, 12,6 mil novas vagas de emprego, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Ministério da Economia.

O resultado ficou abaixo das 13,8 mil vagas geradas em novembro do ano passado, porém acima das 6,8 mil oportunidades que o mercado cearense ganhou em outubro deste ano.

Entre os estados do Nordeste, a geração de emprego formal no Ceará no penúltimo mês do ano foi a segunda melhor, atrás apenas da Bahia, que obteve a geração de 16,2 mil vagas de trabalho. No Brasil, foi o oitavo melhor resultado.

Com o resultado de novembro, o Ceará acumula um saldo positivo de 84,1 mil vagas de trabalho em 11 meses, fruto de 456,6 mil contratações e 372 mil demissões no período.

Setores

O setor de serviços foi destaque na geração de vagas de emprego em novembro deste ano, com 5,5 mil novas oportunidades no mercado formal. Em seguida aparece o comércio, com 4,8 mil vagas.

A indústria gerou 1,4 mil postos formais em novembro e a construção teve saldo positivo de 761 oportunidades. Apenas a agropecuária apresentou resultado negativo no período, com perda de 18 vagas.

Perfil

As vagas foram ocupadas, sobretudo, por homens (7,2 mil), com idade entre 18 e 24 anos (5,7 mil). Considerando o grau de instrução, a maioria possui o ensino médio completo (9,8 mil).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE