Alex sonha com um emprego para passar mais tempo com a filha: 'eu quero estar mais perto dela'

Ainda criança, Alex Sandro Cândido, de 41 anos, não sonhava com o que queria ser quando crescesse. Ser médico, engenheiro ou advogado não eram sonhos palpáveis para o menino, que nasceu em família humilde, filho de pais cearenses que foram a São Paulo buscar uma melhoria da qualidade de vida. Profissão era algo que servia, no fim das contas, para dar dinheiro.

A vocação profissional veio dos ensinamentos do pai, que atua como camelô. Já em Fortaleza, aos 14 anos ele ia às ruas para pegar “manha” de vender.

“Eu sou um bom vendedor. Meu supervisor falava ‘rapaz, o que tu nunca vendeu, o Alex vende’. ‘O Alex nunca tinha vendido uma moto e o homem vem batendo meta aí na empresa’. ‘Ele conhecendo o produto, ele vende’”, relembra.

Sua última venda com carteira assinada foi no início de 2020. O desemprego chegou ao pai de família em um corte de gastos da empresa onde trabalhava, diante do início da pandemia.

Sem emprego, Alex se afundou em uma dependência química que já atrapalhava seu rendimento no trabalho. O álcool e as drogas destruíram seu casamento, fizeram com que ele fosse parar nas ruas e, diversas vezes, com que ele pensasse que a própria vida não fazia mais sentido.

Nessa época, a esperança se esvaiu. “Era só esperar ir dormir e não acordar no outro dia, eu não queria acordar no outro dia”, diz.

Nesta semana, Alex se integra a um grupo de pessoas que revelaram ao Diário do Nordeste, por meio do "Especial Eu Tenho um Sonho", histórias ligadas a desejos.

O último resgate

A razão de não ter desistido está gravada no próprio braço há 11 anos: sua filha, Alessandra.

Legenda: Alex carrega no braço uma tatuagem homenageando sua filha desde que a menina tinha um mês de idade Foto: Thiago Gadelha

Alex Sandro Cândido desempregado Teve um dia que eu estava no ponto de ônibus, foi agora da última vez, o último resgate. Eu estava na parada do ônibus, ali na Praça da Estação, aí eu pensei ‘eu tenho a minha filha’. Bateu uma saudade dela. Eu sempre fui muito apagado com ela, porque eu bem dizer eu a criei quando ela era criança, porque minha esposa saia pra trabalhar e eu ficava com ela dentro de casa. Aí eu pensei ‘rapaz, eu tenho uma filha, não vou desistir"

Livre das drogas e do álcool há seis meses, o desempregado conta com a ajuda de amigos para manter o kitnet onde mora, no Jardim América. O que ele ganha hoje serve apenas para viver.

“Como eu sou conhecido na rua desde criança, eu faço uns 'correzinhos'. Um pede pra eu pagar uma conta, o outro pede pra comprar uma coisa ali, aí eu faço, consigo cinco reais, três reais. Assim consigo o meu almoço, consigo minha passagem e assim vou vivendo, entendeu?”, explica.

Tudo o que ele possui está no imóvel de cozinha, quarto e banheiro: um fogão dado pela tia, um micro-ondas conseguido com uma ex-patroa de sua ex-mulher, a cama de solteiro que ele dormia ainda quando morava com a mãe, um ventilador que foi presente da avó e uma televisão encontrada no lixo. Além de duas sacolas, que compõem todo o seu armário, formado por quatro mudas de roupa.

Legenda: Alex mora em um kitnet cujo aluguel é R$ 300, que ele espera pagar com o Auxílio Brasil Foto: Thiago Gadelha

O apartamento fica quase ao fim do corredor repleto de recados nas paredes como “silêncio”, “proibido festas” e “proibido som alto em qualquer horário”. Mesmo que Alex não possa escutar o rock pesado que gosta no último volume, ali é lar.

Sonhos

A busca ativa por um emprego ocorre desde que Alex ficou livre das drogas. Mesmo que as entregas de currículo não tenham dado certo em 2021, ele sonha em ter a carteira assinada no ano que vem e espera não voltar para as drogas. “E isso eu consigo, com certeza. Isso eu consigo porque eu tenho a capacidade pra isso”, acredita.

Legenda: O ex-vendedor sonha em voltar para o mercado de trabalho para estar mais próximo da filha Foto: Thiago Gadelha

O sonho do emprego vem atrelado à vontade de dar à filha tudo o que ela merece e tornar os momentos entre pai e filha mais frequentes.

“Eu quero estar mais perto dela, quero poder levar ela para passear no shopping, levar ela pro cinema, ter uma graninha sobrando assim pra ir em uma lanchonete boa, comer um sanduíche. Mas faz muito tempo que eu não tenho condições, o meu corre mesmo é só pra me sustentar”, lamenta.

Hoje, Alex não sorri. Ele também gostaria de ajeitar os dentes, carcomidos pelas drogas e pelo tempo na rua. Para ele, a correção dos dentes vai ajudá-lo a retornar ao mercado de vendas, já que o ramo exige uma boa aparência.

Se intitulando como 'faz-tudo', o desempregado espera por uma oportunidade, seja como vendedor, motoboy ou porteiro. Se no horizonte ele puder mais vezes pedir pizza para assistir ao filme à noite ou ir ao shopping com a filha para jogar videogame, Alex estará feliz.

