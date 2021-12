Brisanet abre mais de 400 vagas de emprego no Ceará

A Brisanet abriu vagas de emprego com processo seletivo para os meses de dezembro e janeiro. Em todo o Nordeste, a telecom vai contratar 1.164 profissionais. Em 2023, a empresa, que abriu capital na Bolsa, estará presente em todos os nove estados do Nordeste.

Interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site oficial da empresa, na aba Trabalhe Conosco.

Distribuição das vagas

Ceará: 429

Pernambuco: 274

Bahia: 146

Piauí: 89

Maranhão: 77

Rio Grande do Norte: 48

Sergipe: 37

Alagoas: 33

Paraíba: 31

Para a Região Metropolitana de Fortaleza, são cerca de 100 oportunidades. As vagas são para cargos operacionais (Instalador de Telecomunicações e Emendador de Cabos de Fibra Óptica), comerciais e administrativos.

Os profissionais selecionados, informa a empresa, trabalharão em cidades como Fortaleza e Caucaia. Além da opção de participar do processo online, especificamente no dia 18/12, a companhia receberá currículos presencialmente no Sesi da Parangaba às 8h da manhã.

Entre janeiro e novembro de 2021, a companhia, com sede em Pereiro, no interior do Ceará, já contratou cerca de 4.000 novos funcionários. O Grupo emprega mais de 7.650 colaboradores e tem 1 milhão de clientes.