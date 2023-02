Valores a receber, sistema de consulta do BC a 'dinheiro esquecido', volta a funcionar amanhã (28)

O Banco Central (BC) reabrirá o Sistema de Valores a Receber (SVR). O site volta a funcionar na próxima terça-feira (28), a partir das 10h, para consultas. Quem possui dinheiro esquecido, poderá solicitar a devolução a partir do dia 7 de março. As informações são da Folha de S. Paulo.

Aproximadamente 38 milhões de pessoas físicas e dois milhões de pessoas jurídicas irão receber cerca de R$ 6 bilhões de reais. Herdeiros ou representantes legais de pessoas falecidas também poderão consultar o dinheiro esquecido na reabertura do sistema.

Na fase seguinte de saques, o montante disponível corresponde a contas corrente ou poupança encerradas com saldo, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito, recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados, tarifas cobradas indevidamente e parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas.

Também foi criada uma sala de espera virtual que facilita o acesso às consultas do Banco Central sem agendamento.

CONTAS CONJUNTAS

Para os usuários que possuem contas conjunta, caso um dos titulares solicitar o valor via SVR, o outro dono da conta também conseguirá ver as informações da solicitação ao entrar no sistema.