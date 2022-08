Dinheiro esquecido no PIS/Pasep soma mais de R$ 24 bilhões; saiba como sacar

O saque das cotas dos fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi liberado desde 2019 e está esquecido por 10,6 mil trabalhadores. A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quinta-feira (25) que brasileiros não retiraram R$ 24,6 bilhões.

Têm direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Os interessados podem procurar a Caixa para retirar o dinheiro. O prazo para o saque vai até 1º de junho de 2025. Após essa data, o dinheiro será transferido à União.

Como sacar o PIS/Pasep?

O saque pode ser pedido no aplicativo FGTS, que permite a transferência para uma conta-corrente ou a autorização para a retirada em espécie.

Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve clicar na mensagem "Você possui saque disponível".

Em seguida, deve escolher a mensagem "Solicitar o saque do PIS/Pasep". Por fim, a forma de retirada: crédito em conta ou presencial.

Após essas etapas, o trabalhador deve conferir os dados e escolher a opção "Confirmar saque". Caso tenha optado pelo crédito em conta, a transferência será feita para qualquer conta bancária indicada pelo trabalhador, sem nenhum custo.

Retirada em espécie

A retirada em espécie varia conforme o valor a que o beneficiário tem direito. O saldo pode ser consultado no aplicativo FGTS.

O saque de até R$ 3 mil poderá ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nos terminais de autoatendimento, utilizando o cartão Cidadão, com senha. Acima de R$ 3 mil, somente nas agências da Caixa, mediante a apresentação de documento oficial com foto.

O que acontece caso o valor não seja sacado no prazo?

O beneficiário tem o prazo de cinco anos para sacar o valor de abono salarial que foi liberado.

Mas, caso o saque não ocorra ainda durante o cronograma de pagamentos corrente, é necessário esperar o calendário seguinte para conseguir movimentar o dinheiro.

Herdeiro pode sacar o dinheiro do FGTS e PIS/Pasep?

Para sacar os valores do FGTS e PIS/Pasep, o herdeiro deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar os documentos abaixo:

Identidade do herdeiro;

Número do PIs/Pasep/NIS do falecido;

Carteira de trabalho do falecido;

Certidão de nascimento ou RG e CPF para o dependente menor de idade;

Declaração de dependentes habilitados à pensão.

A consulta do saldo disponível para saque pode ser feita no site da Caixa, através do aplicativo do FGTS ou pessoalmente em agências.