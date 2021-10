Uber lança modalidade de viagens com menos espera, mas mais caras

Alvo de críticas pela demora nas corridas, a Uber lançou uma nova modalidade de viagens que promete acelerar os embarques: o Uber Prioridade.

Pagando cerca de 20% a mais que as viagens do UberX, o usuário terá em mãos a possibilidade de "furar a fila" e iniciar uma corrida mais rapidamente.

A princípio, o novo produto está disponível a partir desta quinta-feira (14) somente nas regiões centrais - onde a espera tem sido mais longa - de Campinas (SP), Curitiba (PR) e Belém (PA). Portanto, ainda não é válida em Fortaleza.

Oportunidade para os motoristas

Ao anunciar a novidade, nessa quarta-feira (13), o aplicativo de transporte reforçou que, além de permitir embarques mais rápidos, o Uber Prioridade vai "oferecer mais uma oportunidade de ganhos para os motoristas parceiros". A adesão dos motoristas, porém, será facultativa.

Segundo a Uber, a nova modalidade foi pensada tendo em vista a aproximação do fim do ano, período em que o número de solicitações de viagens cresce. Sobretudo agora, quando as cidades vivenciam maior flexibilização das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19.

Como viajar com o Uber Prioridade?

Para solicitar uma viagem com o Prioridade é necessário acessar o aplicativo Uber e digitar os locais de origem e destino da viagem. Em seguida, selecionar a opção "Prioridade".

Segundo a Uber, a nova funcionalidade oferece a mesma qualidade e padrão de segurança das demais.

Não é preciso instalar/reinstalar o aplicativo. Basta abrir o app da Uber já instalado no celular e conferir a lista de opções.

Não há horário fixo de funcionamento do Prioridade, que acompanha a dinâmica de movimentação da cidade.