Terrazo Shopping celebra Dia das Mães com campanha

Em homenagem ao Dia das Mães, o Terrazo Shopping lança a campanha "Mãe – Essência de Amor", reforçando a importância do amor materno e da convivência em família. Para tornar a data ainda mais especial, o shopping preparou uma promoção exclusiva: clientes que acumularem R$ 350 em compras nas lojas participantes ganharão uma garrafa térmica personalizada.

A promoção é válida de 25 de abril a 11 de maio ou enquanto durar o estoque, com limite de um brinde por CPF. O posto de troca para retirada do presente está localizado no piso 2 do shopping.

De acordo com Carla Werneck, gerente de Marketing do Terrazo Shopping, a campanha foi pensada para proporcionar uma experiência afetiva e marcante aos clientes. Ela destaca que o Dia das Mães é uma das datas mais carregadas de significado emocional no calendário e por isso o shopping buscou traduzir esse sentimento em ações que conectam o público ao valor simbólico da maternidade. "Queremos que cada cliente se sinta parte de um momento especial, vivenciado em família, e que tenha no Terrazo um espaço acolhedor para celebrar esse amor", afirma a gestora.

Além da promoção, a programação especial de maio promete envolver toda a família. Aos sábados, serão realizadas oficinas de presentes para as mães, sempre às 17h. Na sexta-feira, 10 de maio, um show especial em homenagem às mães animará o público. Já no sábado, 11 de maio, a diversão começa às 16h com atividades para as crianças, incluindo oficinas temáticas e uma apresentação teatral infantil.