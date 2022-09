Sistema Verdes Mares é premiado em todas as categorias do Prêmio Estadual de Jornalismo do Sebrae

O Sistema Verdes Mares foi agraciado em todas as categorias da 9ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na etapa Estadual. Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (22), foram reconhecidos trabalhos da TV Verdes Mares; do Diário do Nordeste, nas categorias texto e foto; e da Rádio Verdes Mares.

Na categoria Vídeo, o trabalho "Geração Prateada", da TV Verdes Mares, ganhou o primeiro lugar.

Na categoria Texto, a reportagem "Lojas compartilhadas reduzem custos de empreendedores e proliferam no pós pandemia; conheça modelo" também conquistou a primeira colocação. As fotos que ilustram a matéria também foram as grandes vencedoras da categoria Fotojornalismo.

Na disputa da categoria Áudio, a Rádio Verdes Mares foi contemplada com o segundo lugar para o trabalho "O comércio e as mulheres".

A premiação

Ao todo, 41 trabalhos foram inscritos para a disputa, sendo 12 finalistas, que receberam certificado e premiação em dinheiro.

Os vencedores de cada categoria levaram o troféu e o direito de representar o Ceará na etapa regional, que é classificatória para a etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Confira os premiados:

Categoria Áudio

O comércio e as mulheres (Rádio Verdes Mares)

Equipe: Lyana Ribeiro, Aldeson Antônio Matos, Beatriz Irineu Ferreira, Flávio Carlos Girão, Samylly Rita e Braide Garcias

Categoria Fotojornalismo

Lojas compartilhadas reduzem custos de empreendedores e proliferam no pós pandemia; conheça modelo (Diário do Nordeste)

Equipe: Fabiane de Paula e Kid Junior

Categoria Texto

Lojas compartilhadas reduzem custos de empreendedores e proliferam no pós pandemia; conheça modelo (Diário do Nordeste)

Equipe: Ingrid Coelho

Categoria Vídeo

Geração Prateada (TV Verdes Mares)

Equipe: Aline de Oliveira Lima, Camila Lima da Silva, Victoria Regia Crisostomo Ramos, Nilton Alves da Silva, Carlos Marlon Pinto Benício, Eulália Emília Pinho Camurça, Susy Costa Dias, Otávio Augusto de Lima Souza, Francisco César de Lima Sousa e Igor de Paula Pontes

