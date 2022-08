Jornalista do SVM, Samuel Quintela é homenageado pelo Conselho Regional de Economia do Ceará

O jornalista Samuel Quintela, repórter e colunista de Economia do Sistema Verdes Mares (SVM), foi homenageado nesta terça-feira (16) como Destaque Jornalismo Econômico 2022 pelo Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE).

A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Ceará e celebra o Dia do Economista, oficialmente comemorado no dia 13 de agosto.

Também foram homenageados na ocasião os economistas Luís Antônio Trotta Miranda; Igor Macedo de Lucena, Marcos Matos Brito de Albuquerque Júnior e José Wandemberg Rodrigues Almeida.

A presidente do Corecon-CE, Silvana Parente, pontuou que o reconhecimento ao jornalista se baseia "na cobertura com excelência dos temas econômicos". "O Corecon-CE tem o prazer de também homenagear, no Dia do Economista, os jornalistas que cobrem a pauta econômica com excelência".

O jornalista pontuou que a cobertura econômica se tornou mais desafiadora com a pandemia e que o reconhecimento do Corecon-CE mostra que "o caminho certo está sendo trilhado".

"Fazer parte da cobertura econômica nos últimos anos tem sido um grande desafio, considerando a pandemia e todas as tensões globais. Estar sempre atualizado em relação a um assunto tão dinâmico quanto a economia, então, se torna um dever árduo, porém necessário, para garantir sempre boas informações e leituras precisas do cenário como um todo", disse Samuel Quintela.

"Além disso, ser lembrado por uma instituição tão prestigiada quanto o Corecon reforça a ideia de que temos seguido no caminho certo", completou.

Trajetória

Samuel Quintela é jornalista do Sistema Verdes Mares desde 2017. Atualmente é repórter de Economia e colunista da mesma área, posição que assumiu no ano passado. Além da editoria de Economia, o profissional já atuou em coberturas esportivas, de cidades, segurança e política.

