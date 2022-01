Conselho Regional de Economia elege nova presidente

Duas mulheres comandarão o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) em 2022. Silvana Parente e Desirée Mota foram eleitas e tomaram posse, respectivamente, como presidente e vice-presidente, nessa segunda-feira (10/01), na sede da instituição.

"Temos como prioridade a aproximação com as universidades, economistas e estudantes dos cursos de Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Finanças e Economia Ecológica, que são as profissões filiadas ao Corecon. Vamos contribuir com o debate das políticas econômicas e de desenvolvimento, nos âmbitos estadual e nacional e desenvolver um programa de educação financeira para a população em geral e estudantes”, disse Silvana Parente

No último mandato, a entidade havia sido comandada por Ricardo Coimbra.

Perfil

Silvana Parente é doutora em economia pela Universidade de Madrid, mestre em economia Rural pela UFC, especialista em desenvolvimento urbano e regional pelo MIT-USA e especialista em microfinanças pela Universidade de Harvard.

Foi funcionária do Banco do Nordeste por 24 anos, tendo ocupado os cargos de chefia do Etene, do Departamento Rural e do gabinete da presidência. Coordenou a implantação do Programa de Microcrédito Crediamigo.

Na gestão pública, foi secretária-executiva do Ministério da Integração Nacional e Secretária de Planejamento e Gestão do Governo do Ceará. Atualmente é diretora de Economia Popular e Solidária da Adece.