Shopee anuncia início de isenção de imposto para compras de até US$ 50

Clientes da Shopee já podem realizar compras de até US$ 50 sem o pagamento do imposto de importação no Brasil, segundo anunciou a empresa nesta sexta-feira (6). A gigante varejista aderiu ao programa Remessa Conforme, criado pelo Governo Federal para regularizar o varejo on-line e as compras internacionais. A ação também prevê liberação mais rápida no despacho aduaneiro e maior transparência no processo alfandegário. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a empresa, foi criado um recurso, junto a técnicos do Fisco, para fazer, no ato da venda, o cálculo e a cobrança dos impostos aplicados para as compras internacionais.

"Reforçamos que as compras realizadas dos mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, que correspondem a mais de 85% do total de pedidos na plataforma, não serão impactadas", informou a Shopee, em nota.

A Receita Federal solicita uma série de informações sobre a atividade da empresa para que o e-commerce seja certificado, assim como o envio recorrente das declarações dos itens importados.

Empresas como Amazon, Shein, Mercado Livre, AliExpress e Sinerlog também já foram habilitadas no programa.

ISENÇÃO DE IMPOSTO

O Remessa Conforme, que busca conter a sonegação tributária, zera o Imposto de Importação nas transações de até 50 dólares para as varejistas integrantes do programa que cobrarem os tributos no momento em que o produto é adquirido - antes, essa cobrança só ocorria quando a mercadoria chegava ao País.

Em contrapartida, o ICMS, cobrado pelos estados, passou a ter alíquota padrão de 17% para essas operações.

Acima de 50 dólares, há incidência do Imposto de Importação (60%) e do ICMS.

REGRAS DO PROGRAMA