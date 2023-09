Shopee pede adesão a programa de isenção de impostos de importações

A Shopee protocolou, nessa quinta-feira (14), pedido de adesão ao Programa Remessa Conforme (PCR), que isenta imposto de importação em compras internacionais de até 50 dólares e prevê liberação mais rápida no despacho aduaneiro. As informações são da Folha de São Paulo.

A documentação enviada pela empresa agora será analisada pela Receita Federal. Se a solicitação for aceita, a Shopee se juntará ao grupo formado por Shein, que recebeu a certificação para participar do Remessa Conforme na quinta (14), e também por AliExpress (do grupo Alibaba) e Sinerlog.

Com a solicitação, a empresa fala em "oferecer ainda mais transparência aos consumidores que compram de vendedores internacionais no marketplace."

"Reiteramos nosso comprometimento com o empreendedorismo local. Mais de 85% das vendas na plataforma são de lojistas nacionais. Conectamos mais de 3 milhões de empreendedores brasileiros a milhões de usuários de todo país em uma experiência de compra fácil, segura e agradável", disse a empresa em nota ao jornal.

"Vamos seguir apoiando o empreendedorismo no Brasil. Queremos contribuir com o desenvolvimento do ecossistema no País", acrescentou.

Programa Remessa Conforme

O Programa Remessa Conforme foi lançado em agosto deste ano, visando cadastrar as empresas virtuais, que realizam a importação de produtos, e colocá-las no radar da Receita Federal.

Além da iniciativa federal, em junho, os estados também passaram a aplicar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com alíquota de 17%.

