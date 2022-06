Setor de serviços puxa PIB, e Ceará cresce 1,96% no 1º trimestre

A atividade econômica do Ceará registrou alta nos primeiros três meses de 2022, que culminou no crescimento de 1,96% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado em relação ao mesmo período de 2021. O resultado ficou pouco acima da média nacional de 1,7%.

As informações foram divulgadas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) na tarde desta quinta-feira (30).

Quando comparado com o trimestre imediatamente anterior, o quarto de 2021, o PIB local praticamente ficou estável, com alta de 0,16% - contra 1% do Brasil. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o Ceará ainda alcança forte variação de 6,16%, ante 4,7% do PIB nacional.

Resultados por setor

Entre os setores produtivos, apenas o de Serviços registrou variação positiva no primeiro trimestre, de 1,77%. O analista de políticas públicas do Ipece Alexsandre Lira lembra que o segmento é o mais pujante da economia cearense, representando 78% da atividade econômica local.

Veja resultado por setor

Serviços: 4,45%

Indústria: -8,64%

Agropecuária: -0,95%

Sobre o resultado, ele avalia que, além de uma forte recuperação, a variação aponta para uma aceleração do setor, dado que o crescimento se deu inclusive acima da média histórica.

Entre as atividades que compõem o segmento, todas elas registraram bom desempenho, com destaque para Alojamento e Alimentação (12,56%), Transportes (11,22%) e Comércio (9,58%).

O primeiro deles, segundo o especialista, vem se recompondo rapidamente com a recuperação do Turismo, impulsionada pelo avanço da vacinação, que dá mais confiança à população para voltar às suas atividades.

Lira ainda ressalta que o crescimento também tem se refletido na geração de empregos, uma vez que o setor de alojamento gerou 150 vagas de emprego formais nesse primeiro trimestre contra 12 oportunidades no mesmo período do ano passado, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Passagens aéreas impulsionam transportes

Nos Transportes, apesar do aumento no preço dos combustíveis, as atividades de armazenagem, carga e correio tiveram bom desempenho, mas foram as vendas de passagens aéreas que impulsionaram o segmento, com 80% de crescimento.

"Na retomada de voos no Estado, nós tivemos 394 mil embarques no primeiro trimestre de 2021. No primeiro trimestre deste ano, foram 707 mil embarques. É uma variação expressiva", afirma o analista.

Já no Comércio, atividade mais forte do setor de Serviços, teve bom crescimento na venda de veículos, de material de construção e no varejo em geral, especialmente tecidos, vestuário e calçados.

No caso dos materiais de construção, ele esclarece que as famílias estão direcionando os recursos que sobram após o pagamento das necessidades básicas para reformas nos imóveis. "As pessoas estão investimento em casa", pontua.

Os Serviços Prestados às Famílias são outro destaque do setor, que apresentaram variação de quase 9%. Os destaques foram os serviços de manutenção, serviços pessoais e as atividades ligadas à arte, cultura e entretenimento.

"Com o maior relaxamento do isolamento social, o avanço da vacinação, as pessoas estão se sentindo mais seguras para voltar aos serviços de cabeleireiro, manicure, ao cinema, teatro. E esses vão continuar em tendência de alta nos próximos trimestres", afirma Lira.

Agropecuária

A Agropecuária sofreu redução de 0,95% em sua atividade no primeiro trimestre deste ano. A analista do Ipece Cristina Lima esclarece que o resultado foi influenciado fortemente pela queda na produção de coco, maracujá e tomate.

Embora a quadra chuvosa tenha sido melhor que o esperado este ano, ela pontua que no primeiro trimestre praticamente não tem colheita efetiva, apenas está se produzindo. Apenas é contabilizado no PIB a partir da colheita, o que indica que os resultados do segmento no segundo e terceiro trimestres devem ser melhores.

Já a pecuária continua crescendo, embora em ritmo menor. Isso acontece devido ao aumento na base de comparação, que vai demandando mais esforço para continuar avançando e desaquecendo o ritmo.

Apesar da perspectiva de melhor nos próximos meses, Lima alerta para alguns fatores que podem impactar nesses resultados, como o aumento dos custos de produção, com o reajuste da energia elétrica, por exemplo, e o fornecimento de fertilizantes.

