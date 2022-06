PIB cresce 1,0% no primeiro trimestre impulsionado pelo setor de serviços

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,0% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre de 2021, segundo informação divulgada nesta sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse é o terceiro resultado positivo, depois do recuo no segundo trimestre do ano passado (-0,2%).

O PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, chegou a R$ 2,249 trilhões em valores correntes.

"Com esse resultado, o PIB está 1,6% acima do patamar do quatro trimestre de 2019, período pré-pandemia, e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, registrado no primeiro trimestre de 2014. O nível está próximo do registrado no primeiro trimestre de 2015", destacou o IBGE.

Serviços

O crescimento da economia foi puxado pela alta nos serviços (1,0%), que representam 70% do PIB do país. Houve alta ainda de 2,1% em Transporte, armazenagem e correio. Por outro lado, a agropecuária recuou 0,9% no primeiro trimestre.

Na Indústria, houve estabilidade (0,1%). O maior avanço nas atividades industriais veio de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (6,6%) e a única queda foi das Indústrias Extrativas (-3,4%).