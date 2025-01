Servidores fazem carta aberta contra presidente do IBGE, diz colunista

A crise no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), resultado de suposta insatisfação de servidores com o atual presidente do instituto, Marcio Pochamann, teria ganhado apoio de técnicos a diretores do instituto. Segundo informações da colunista Camila Bomfim, do portal g1, carta pedindo a saída de Pochamann tem 651 assinaturas — e 289 nomes são de chefes.

A carta aberta começou com 125 assinaturas, número que já subiu nesta semana. Na carta, servidores apontam que a "condução do IBGE com viés autoritário, político e midiático pela gestão Pochmann é a verdadeira causa da crise em que se encontra a instituição".

Além disso, os que assinaram o documento reforçam que a gestão atual ameaça a missão institucional e os princípios orientadores do IBGE. O principal descontentamento, inclusive, seria com a Fundação IBGE+.

Conforme a colunista, a iniciativa em questão é considerada uma organização paralela, o que, segundo servidores, tiraria o protagonismo do instituto na condução das pesquisas do País. Outras queixas incluem a falta de discussão interna pelo fim do home office, por exemplo.

Ainda segundo a colunista, Pochmann chegou a sugerir que servidores que o criticam mentem e isso aumentou a gravidade da crise interna. A publicação também aponta que há críticos a Pochmann dentro do Governo.

