Construção Civil do Norte e Nordeste reúne-se em Fortaleza

Boa novidade! O Sindicado da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon) recepcionará o Summit CBIC Norte Nordeste 2025 que debaterá em Fortaleza, dos dias 20 e 21 deste mês, sobre o tema “Diálogo que desenvolve soluções para desafios regionais. O evento será realizado no Auditório Waldyr Diogo, na Casa da Indústria, edifício sede da Fiec.

Estarão reunidas as lideranças nortistas e nordestinas do setor da construção civil e autoridades públicas para uma discussão sobre as questões estratégicas que influenciam o desenvolvimento do mercado de construção e sobre as diretrizes futuras para o setor.

Nos dois dias da cúpula, haverá painéis a respeito dos temas cruciais para o avanço da construção civil nas duas regiões, entre os quais se destacam os impactos da reforma tributária, a sustentabilidade do FGTS, as inovações dos sistemas construtivos e o cenário atual da economia brasileira.

Entre as autoridades convidadas, incluem-se o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho; o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; e o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Souza, o Summit CBIC Norte Nordeste 2025 “representa uma importante oportunidade para ampliar o diálogo institucional, para fortalecer o relacionamento entre os diversos segmentos do setor e para promover soluções para os desafios que impactam a indústria da construção civil no Brasil”.