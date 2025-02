Pecnordeste 2025 superlotada: há disputa por espaço

Com todos os seus espaços já comercializados com empresas locais, nacionais e internacionais, a Pecnordeste 2025 – que se realizará de 5 a 7 do próximo mês de junho no Centro de Eventos do Ceará – está causando uma dor de cabeça à responsável por sua organização, a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec). O problema é a crescente pressão de organismos privados e públicos por um espaço nessa que é uma das maiores feiras “indoor” (em ambiente fechado) do agro brasileiro.

“Estamos tentando resolver da melhor maneira possível os casos de última hora, mas realmente, nesta altura do campeonato, praticamente não há mais espaço disponível, pois utilizaremos até o subsolo do Centro de Eventos para a realização do Primeiro Campeonato Leiteiro da Pecnordeste, ou seja, transformaremos uma parte da área de estacionamento daquele equipamento num gigantesco estábulo para abrigar as 100 melhores vacas leiteiras do Ceará”, como explicou o presidente da entidade, Amílcar Silveira, feliz com a grandiosidade que alcançou a Pecnordeste.

Mas a feira não se limitará à exposição dos produtos e serviços da agropecuária do Ceará. Neste ano, a Pecnordeste estreará a Feira dos Municípios, que terá um espaço especial para receber as 30 primeiras prefeituras que, rápidas no gatilho, se inscreveram, em tempo recorde, para exibir o que produzem na agricultura, na pecuária, na indústria, na agroindústria e, também, no artesanato, na educação e na cultura.

Esta coluna apurou que, no espaço da Feira dos Municípios, haverá uma programação própria, distinta, que incluirá, entre outras, manifestações artísticas, como, por exemplo, a apresentação de quadrilhas juninas, o que será feito em quadra que se armará no ambienta da feira, integrada à Pecnordeste.

“Teremos três dias de intensa cearensidade”, prometeu Amílcar Silveira, que aproveitou para transmitir por meio desta coluna, em primeira mão, outra boa notícia:

“O show musical de abertura da Pecnordeste 2025 será feito pela cantora Roberta Miranda, cujo repertório tem tudo a ver com quem trabalha e produz na zona rural”, revelou o presidente da Faec. No ano passado, quem fez o show de abertura foi o cantor, compositor, violeiro e criador de boi Almir Sater, que encantou o público presente. Como no ano passado, o show será realizado logo após a cerimônia de instalação da Pecnordeste, que terá a presença do governador Elmano de Freitas.

Outra grande atração da Pecnordeste 2025 será o Espaço do Camarão, reservado às pequenas, médias e grandes empresas da carcinicultura do Ceará e do Nordeste. Uma das expositoras desse espaço será a Samaria Camarões, empresa do cearense Cristiano Maia, maior carcinicultor do Brasil, com fazendas de criação em Pendências, no Rio Grande do Norte, e Beberibe e Paraipaba, no Ceará. Também a Bomar, do empresário Gentil Linhares, terá estande no Espaço do Mararão, no qual mostrará o que produz e comercializa – camarões e peixes.

A Associação Cearense dos Criadores de Camarão (ACC), por sua vez, organiza a presença dos pequenos carcinicultores no Espaço do Camarão da Pecnordeste. A entidade tem ativa e importante influência no desenvolvimento da carcinicultura do Ceará, principalmente no Vale do Jaguaribe, incluindo o município de Morada Nova, onde essa atividade cresce na velocidade do frevo.

O fundador e presidente da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), Carlos Prado, confirmou à coluna que sua empresa estará de novo presente à Pecnordeste, ocupando uma grande área na qual exporá e comercializará seus implementos agrícolas, que hoje são utilizados em fazendas agropecuárias dos principais estados produtores do país. A Cemag fez bons negócios na Pecnordeste de 2024, esperando repeti-los neste ano, informou Carlos Prado.

Há outros dois grandes eventos que a Pecnordeste 2025 repetirá: o Encontro das Mulheres do Agro, que pretende reunir duas mil mulheres de todas as regiões agropecuárias do Ceará, e o Encontro dos Jovens do Agro, cuja meta é reunir neste ano 1 mil jovens produtores rurais.

“Esperamos na Pecnordeste 2025 a presença de 60 mil visitantes, superando os 50 mil do ano passado”, como está a prognosticar o presidente da Faec, Amílcar Silveira.

HOTEL OÁSIS ATÉ 2024 NA AVENIDA BEIRA MAR

O advogado Fábio Gentile, procurador das empresas que integram o Grupo Oasis, transmitiu à coluna mensagem na qual esclarece que não procede a informação, aqui divulgada segunda-feira, 10, segundo a qual a direção do Hotel Oásis, antigo Imperial Pálace, estaria em negociação com um grupo imobiliário local interessado em comprar o imóvel.

Essa informação foi transmitida à coluna pelo diretor de um estabelecimento hoteleiro de Fortaleza, que comentou sobre a redução da atividade turística e o fechamento de seis hotéis nesta capital entre 2020 e 2024.

Na mensagem, o advogado acrescenta:

“Esclareço que o corpo diretivo da minha cliente, que possui contrato de arrendamento com prazo determinado de vigência até o ano de 2034, contatou o representante dos proprietários do prédio que atualmente arrenda, que afirmou não estar em seu horizonte, a venda do prédio e consequente rescisão do contrato.”

O Hotel Oásis localiza-se na Avenida Beira Mar e é uma das boas unidades hoteleiras de Fortaleza, sempre com bom índice de ocupação.