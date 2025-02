Grupo Marquise lança o M.Lar, duas torres na Sargento Hermínio

Novidade no mercado imobiliário! Foi. Realizado ontem, quinta-feira, 13, o meeting oficial de lançamento do M.Lar Empreendimentos, empresa do Grupo Marquise, que reuniu 400 corretores no Cinema do Shopping RioMar Kennedy. O evento foi um marco para a incorporadora, que reforça seu compromisso com o crescimento do mercado imobiliário de Fortaleza por meio de um projeto inovador, que combina conforto e praticidade em uma das regiões mais promissoras da cidade.

O sucesso foi imediato: em apenas 30 dias, 40% das unidades já foram vendidas, demonstrando sua aceitação no mercado.

Além da apresentação detalhada do M.Lar Kennedy, o evento trouxe uma novidade: a nomeação de Niara Meirele como embaixadora oficial da marca. Apresentadora de TV e comunicadora, Niara é reconhecida por sua forte presença e influência, características que a tornaram apresentadora da identidade da M.Lar Empreendimentos.

“Associar a marca a uma figura cativante como a Niara faz parte da nossa estratégia de marketing para nos aproximarmos ainda mais do público”, como destacou Rodrigo Souza, gerente de Marketing & Relacionamento da empresa.

O M.Lar Kennedy está localizado em um amplo terreno de quase 10 mil metros quadrados, contando com apenas duas torres, garantindo maior privacidade aos moradores. Outro grande diferencial é o lazer completo, que inclui piscina elevada com vista panorâmica para o polo de lazer da Avenida Sargento Hermínio e deck duplo, proporcionando um ambiente agradável para momentos de descanso e convívio social.

“Com uma localização privilegiada e diferenciais exclusivos, o M.Lar Kennedy já se consolidou como uma excelente oportunidade para morar e investir em Fortaleza”, disse Andréa Coelho, diretora executiva da M.Lar Empreendimentos.

A partir de hoje, sábado, 15, os interessados poderão conhecer de perto todos os diferenciais do empreendimento com a abertura da unidade decorada, que está disponível para visitação na Avenida Sargento Hermínio, nº 2000.