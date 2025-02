O que comprar com até R$ 100 no Centro de Fortaleza para o Carnaval? Veja opções de fantasias

O período momino impulsiona o comércio de produtos e serviços em diversas categorias e a de adereços e fantasias é uma das que mais ganham com a festa. No Centro de Fortaleza, é possível encontrar composições completas por pouco mais de R$ 100, a depender do gosto do folião (ou minifolião).

Para quem vai curtir os blocos de rua no Pré-Carnaval e no Carnaval, uma opção é o combo plaquinha + acessório para a cabeça. Para conquistar o interesse e o bolso dos clientes, esses acessórios incorporam memes, bordões famosos, músicas que devem dar o tom do período carnavalesco e até temas de discussão em âmbito político, a exemplo da escala 6x1.

Legenda: Na Rosa Bijoux, que fica na Rua São Paulo, no Centro de Fortaleza, plaquinhas para o pescoço fazem sucesso Foto: Davi Rocha

Legenda: Plaquinha com o bordão recente "Me Mimei", à venda no Centro de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Legenda: Ombreiras podem ser combinadas com as plaquinhas e acessório de cabeça Foto: Davi Rocha

Em uma manhã no Centro, a coluna encontrou o combo vendido a R$ 36 no varejo, mas no atacado (a partir de 10 peças) o produto sai a R$ 18.

Os interessados em uma fantasia mais completa podem encontrar, na mesma loja, outros itens para compor a produção, como um body dourado (R$ 70), meia arrastão (R$ 20) e um acessório de cabeça (R$ 36) que lembra raios de sol. O look completo sai por R$ 116 no varejo, mas se o cliente levar 10 produtos da loja, essa mesma composição sai a R$ 63.

Legenda: Body + tiara saem por R$ 106 Foto: Davi Rocha

Legenda: Fantasias fazem sucesso ao incorporar músicas, memes e até temas de discussão em âmbito político Foto: Davi Rocha

Ainda na moda das plaquinhas e acessórios de cabeça, é possível juntar esse combo ao body ao conjunto top + hotpant para ter uma fantasia por R$ 106.

Brincos e colares

Os brincos podem compor uma fantasia ou apenas serem usados para dar um charme a um look simples de short/bermuda e camiseta. Eles foram encontrados a partir de R$ 5 e em uma vastidão de cores, texturas e estilos.

Legenda: Brincos por R$ 5 são vendidos em uma variedade de cores e texturas para compor os looks da festa de Carnaval Foto: Davi Rocha

Na Sol Bijoux, todos os brincos custam R$ 5. Por esse mesmo valor, também é possível encontrar colares que podem compor uma produção para curtir o Carnaval na Praia ou em um bloquinho privado, por exemplo. Uma das apostas da loja são os lenços, que podem ser usados em bolsas, chapéus ou serem estilizados como parte de cima da roupa.

Vendas devem ter alta de até 15%

Para a empresária Sol Lima, as vendas de Carnaval deste ano devem levar vantagem ante igual período do ano passado. A expectativa é de crescimento de 15%, considerando que o período entre o início do ano e o Carnaval em 2025 será mais longo do que em 2024, que teve o Carnaval no início de fevereiro.

“Com certeza isso é muito positivo para nós. Quanto mais longo, melhor pra gente”, enfatiza Sol.

“Brincos, colares e pulseiras são os produtos mais buscados. O lenço e o bracelete dourado também estão muito em alta e tem saído muito desde o fim do ano passado”, reforça Sol Lima.

Legenda: Lenços estão entre as apostas da Sol Bijoux para o Carnaval 2025 Foto: Davi Rocha

Ela detalha que, além do intenso movimento de consumidores de Fortaleza, a loja recebe muitos pedidos de outras cidades do Ceará, com destaque para Sobral, e de outros estados, a exemplo de Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia.

“O movimento na época de Carnaval fica bem compatível com o movimento de fim de ano, principalmente em dia de quarta-feira, que é quando tem as excursões”.

Legenda: Na Sol Bijoux, tiaras carnavalescas custam R$ 5. Presilhas também custam R$ 5 Foto: Davi Rocha

Período mais longo anima o comércio

Legenda: Na Rosa Bijoux, expectativas para vendas de acessórios são positivas. Preparação com mercadoria para o período de Carnaval começa no meio do ano anterior, explica a proprietária Foto: Davi Rocha

Para Rosa Maria de Sousa, proprietária da Rosa Bijoux, no Centro de Fortaleza, as expectativas também são positivas. Ela acredita que as vendas devem se manter em patamar parecido com as do Carnaval no ano passado, que segundo ela também foram “muito boas”.

Legenda: Leques fizeram sucesso no Carnaval de 2024 e devem continuar sendo aliados contra o calor no Carnaval 2025 Foto: Davi Rocha

Entre os destaques de vendas estão tops estruturados, brincos, colares e as próprias plaquinhas com acessórios para a cabeça. A loja também aposta em leques, que foram sucesso no Carnaval de Fortaleza no ano passado, além das fantasias infantis, muito procuradas para festas em escolas e para os bailinhos em shoppings e praças da Capital cearense.