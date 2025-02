Quanto vai custar a cerveja no Carnaval? Preço da latinha pode variar de R$ 2,79 a R$ 12 em Fortaleza

A cerveja está amarga não só no paladar, mas também no bolso dos foliões nos blocos de Carnaval espalhados por Fortaleza. Levantamento feito pelo Diário do Nordeste com base no preço médio da bebida alcoólica aponta que o produto em lata de 350 mililitros (ml) pode variar mais de 430% na cidade.

Isso significa que há diferença entre preços da cerveja, que variam de R$ 2,79 até R$ 12 a lata.

Logo após o Réveillon, as tradicionais festas de pré-Carnaval já tomaram conta das ruas de Fortaleza. Sejam em ambientes públicos ou privados, os eventos geralmente movimentam milhares de pessoas, inclusive turistas. Tudo isso regado a bebidas, incluindo a cerveja.

De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação da cerveja, em janeiro de 2025, ficou, em média 0,55% mais cara. No acumulado dos últimos 12 meses (fevereiro de 2024 a janeiro de 2025), a alta na bebida alcoólica chega a 3,22%.

Em Fortaleza, a percepção não é diferente. Seja em lojas do varejo alimentício ou ainda nos vendedores ambulantes e nos bares oficiais da folia pela cidade, a variação no preço da cerveja é sentida pelo consumidor.

Onde é mais barato comprar cerveja em Fortaleza?

Nos diversos polos de pré-Carnaval espalhados pela Capital, sobretudo públicos, uma cena que tem se repetido é a de pessoas que levam bolsas térmicas ou isopor com cervejas geladas.

Essa é uma tendência adotada para escapar dos preços elevados da bebida alcoólica: levar a latinha de casa, comprado com antecedência em supermercados ou demais lojas do gênero.

A tendência tem base nos próprios preços praticados por esse tipo de estabelecimento. Em atacarejos e supermercados, a cerveja é, de fato, mais barata do que nos blocos de rua.

Uma das marcas da bebida mais comercializada é a Itaipava. No estilo Pilsen e em lata de 350 ml, a cerveja é comumente a mais barata. No varejo alimentício, ela foi encontrada pela reportagem por, em média, R$ 2,85. Já nos blocos, o produto é encontrado por R$ 5, variação de 75,4%.

Dentre as maiores mudanças de preço está na Heineken, uma das principais marcas de cerveja e frequentemente figurando entre as mais caras. Nas prateleiras de supermercados, o preço médio da bebida é de R$ 5,49, mas nos blocos, o valor da bebida ultrapassa os R$ 10, sendo mais comumente comercializada a R$ 12.

O Diário do Nordeste fez o levantamento com base em quatro supermercados percorridos no dia 12 de fevereiro de 2025, bem como em quatro dos 20 polos carnavalescos oficiais da Prefeitura de Fortaleza.

Nos blocos de rua, a pesquisa de preço foi feita baseada no preço praticado por diversos vendedores ambulantes credenciados pela Prefeitura na região e estabelecimentos como bares e restaurantes no entorno.

Confira abaixo:

A reportagem procurou a Ambev, responsável pelas cervejas Brahma e Skol; a Heineken Brasil, fabricante da Amstel e da Heineken; e o Grupo Petrópolis, dono da Itaipava. O objetivo era entender como são definidos os preços das bebidas alcoólicas no País, bem como em Fortaleza.

Por meio da assessoria de imprensa, a Ambev informou que não iria se manifestar sobre o assunto. Até o fechamento deste material, Grupo Petrópolis e Heineken não retornaram o contato com as informações solicitadas.