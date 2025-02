Ceará reduz proporção de jovens que não estudam e nem trabalham

A proporção de jovens cearenses entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham, conhecidos como "Nem Nem", vem apresentando uma tendência de queda.

Dados do Boletim Trimestral da Juventude, publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), indicam que essa parcela da população reduziu 6,6% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. No longo prazo, entre 2019 e 2024, a redução é ainda maior, de 8,1%.

Em 2019, a taxa de jovens Nem Nem no estado era de 28,57%, reduzindo para 28,11% em 2023 e chegando a 26,26% em 2024. O índice atual é ligeiramente inferior ao registrado para a região Nordeste (26,29%), mas ainda acima da média nacional, que é de 19,70%.

Redução por faixa etária

A análise por faixa etária mostra que a queda foi mais expressiva entre os jovens de 15 a 17 anos, cuja proporção caiu 33,3% no curto prazo (de 4,89% em 2023 para 3,26% em 2024) e 57,9% no longo prazo (7,75% em 2019 para 3,26% em 2024).

Na faixa de 18 a 24 anos, a proporção também diminuiu, passando de 35,56% em 2019 para 34,88% em 2023 e 33,76% em 2024. Isso representa uma redução de 3,2% no curto prazo e de 5,1% no longo prazo.

Já entre os jovens de 25 a 29 anos, a proporção caiu de 30,59% em 2019 para 31,90% em 2023 e 29,42% em 2024, resultando em uma queda de 3,8% no longo prazo e de 7,8% no curto prazo.