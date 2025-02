Desemprego recua no Ceará no quarto trimestre de 2024

A taxa de pessoas desocupadas no Ceará recuou 0,2 ponto percentual no quarto trimestre de 2024 (6,5%), ante o terceiro trimestre do mesmo ano (6,7%), e caiu 2,2 pontos percentuais frente ao mesmo trimestre de 2023 (8,7%). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o órgão, no quatro trimestre de 2024, a taxa composta de subutilização da força de trabalho, referente ao percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada foi de 21,3% em todo o Estado.

Nesse período analisado, o IBGE contabilizou 256 mil pessoas em busca de emprego no Ceará, contingente que reduziu em 27,1% frente ao mesmo período de 2023, quando 351 mil pessoas estavam à procura de trabalho.

Trabalho com carteira assinada

No Ceará, entre os empregados do setor privado, o percentual com carteira assinada foi de 56,9% nesse período, enquanto que o percentual da população ocupada trabalhando por conta própria foi de 29,5%.

Já a taxa de informalidade no Estado foi de 53,3% da população ocupada, o que corresponde a 1,9 mil pessoas.

A pesquisa também identificou que o rendimento médio real mensal habitual foi de R$ 2.158, com estabilidade em relação ao terceiro semestre do ano passado (R$ 2.126), e também frente ao quarto trimestre de 2023 (R$ 2.099).