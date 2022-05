Semana do MEI 2022 começa hoje (16) com palestras, oficinas e workshops; veja como se inscrever

O número de empreendedores cresceu no país, de acordo com um levantamento do Sebrae. Em 2021, foram mais de 3,9 milhões de micro e pequenas empresas ou microempreendedores individuais formalizados. Já em 2020, foram 3,3 milhões, o que representa um aumento de 19,8%.

Para ampliar a capacitação dos novos microempresários, começa nesta segunda-feira (16) a Semana do MEI 2022. A programação é totalmente gratuita com disponibilidade de aprendizado presencial e on-line.

O evento traz uma vasta programação gratuita de oficinas, workshops, palestras técnicas e motivacionais, além de atendimento especializado aos empreendedores.

As atividades serão oferecidas por meio da plataforma online Sebrae Experience que traz um ambiente digital e interativo.

Além disso, a Semana do MEI também é o momento certo para quem quer tirar dúvidas com relação à entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, cujo prazo termina no próximo dia 30 de junho.

Segundo dados do Portal do Empreendedor, o Brasil possui aproximadamente 13,8 milhões de microempreendedores individuais. Destes, cerca de 425 mil estão no estado do Ceará.

Como se inscrever?

As inscrições ainda podem ser realizadas através do site do Sebrae.

Qual a programação

A programação online vai contar também com a participação de palestrantes convidados que são referência no mercado. No primeiro dia, o empresário e pioneiro na internet, Murilo Gun, apresenta a palestra “Empreendedor do Século XXI”, a partir das 14h.

Ainda no dia 16 de maio é a CEO do Plano Feminino, Viviane Duarte, que vai apresentar a palestra “Quem é você na fila do pão”, a partir das 16h40.

O empresário Ricardo Bellino também vai marcar presença na programação da semana. No dia 16 de maio, a partir das 15h30, ele apresenta a palestra “8 passos para influenciar”.

Na quinta-feira (19), no período da tarde, um dos principais destaques será a participação de Nathália Rodrigues, mais conhecida nas redes como Nath Finanças.

O Sebrae também vai contar com a participação dos parceiros para tirar dúvidas e esclarecer dúvidas sobre assuntos que fazem parte do dia a dia do MEI, como registro de marcas, direito previdenciário, formalização, contratação de colaboradores.

