Seis cidades do Ceará serão priorizadas no plano de desenvolvimento do Nordeste; veja quais

Cumprindo agenda em Fortaleza nessa terça-feira (18), a comitiva da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) fez visita institucional à sede da Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec) e tratou, dentre outros tópicos, do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

Caracterizado por ser uma espécie de ramificação regional do Plano Plurianual (PPA) Participativo, o PRDNE integra as demandas prioritárias do Nordeste para serem incluídas no plano nacional de desenvolvimento, a ser finalizado já no mês de agosto pelo governo Lula.

Segundo Danilo Cabral, superintendente da Sudene, a prioridade dos investimentos do Governo Federal na região de abrangência do órgão (o que inclui todos os nove estados do Nordeste, norte de Minas Gerais e o Espírito Santo) será nas chamadas cidades-polo. Ao todo, 52 municípios serão priorizados, dos quais seis estão no Ceará. São eles:

Crateús;

Fortaleza;

Iguatu;

Juazeiro do Norte;

Quixadá;

Sobral.

Danilo Cabral Superintendente da Sudene O plano foi aprovado na reunião do Conselho Deliberativo e vai ser entregue ao Governo Federal para que essa demanda apresentada pelo Nordeste seja incorporada ao PPA. (...) O estudo e o plano apontam que a gente tem que investir nas cidades-polo. Esses serão os territórios prioritários na implementação dos programas do governo porque investindo nessas cidades, a gente estará investindo no desenvolvimento da região em que elas pertencem".

De acordo com o Censo de 2022 do IBGE, as seis cidades a serem priorizadas estão entre as 15 maiores do estado. A capital, isoladamente, se tornou a quarta maior do país, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

DEMANDAS DO AGRO EM PAUTA

Além de Danilo Cabral, a comitiva da Sudene na Faec contou ainda com o ex-deputado federal pelo Ceará e diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos da Superintendência, Heitor Freire.

Na reunião, os representantes da Sudene, junto a Amílcar Silveira, presidente da Faec, e João Nicédio, presidente do Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras no Ceará (OCB Ceará), discutiram sobre prioridades para o setor do agronegócio.

O objetivo da reunião foi deixar "portas abertas para o diálogo", segundo Heitor Freire, entre a Sudene e o agronegócio cearense. Os diretores da superintendência ouviram o que foi chamado de "ressurgimento" do órgão após esvaziamento de investimentos no setor.

Além das reivindicações para a aceleração do ritmo das obras da Ferrovia Transnordestina no estado, Nicédio frisou a importância da retomada dos financiamentos do Banco do Nordeste (BNB) para cooperativas do interior do estado, principalmente das produtoras de camarão.

Atualmente, o BNB não realiza empréstimos direto para as cooperativas. A promessa da Sudene é de que a reivindicação do setor será tratada diretamente com o banco.

Outro pedido foi para o aumento dos incentivos fiscais para o setor agropecuário. Segundo dados da Sudene, de 2013 a 2022, o Ceará captou R$ 62 bilhões em incentivos, dos quais apenas R$ 38 milhões foram para indústrias do agronegócio, muito abaixo do segmento de siderurgia, infraestrutura e alimentos, por exemplo.

"Uma das coisas faladas aqui foi o apoio prático da Sudene quanto a incentivos fiscais a essas empresas. Hoje são nove, dez empresas do agro com esses incentivos e nós podemos ampliar isso muito mais", pontuou Heitor Freire.

