Saque extraordinário do FGTS: trabalhador tem até o dia 15 para solicitar valores

Trabalhadores que ainda não movimentaram a quantia de R$ 1 mil referente ao saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) podem solicitar o valor até 15 de dezembro. O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS, disponível para telefones e dispositivos móveis dos sistemas Android e iOS.

Conforme a Caixa, cerca de R$ 9,2 bilhões em recursos do saque extraordinário não haviam sido movimentados por trabalhadores até o início do mês.

O saque extraordinário é gerado de forma automática para todos os trabalhadores com conta de FGTS com saldo, mediante calendário divulgado pela Caixa no começo do ano. O crédito é realizado de forma automática na conta social do aplicativo Caixa Tem, em nome do trabalhador.

“Caso não tenha sido feito automaticamente, o saque pode ser solicitado até 15 de dezembro e a Caixa vai fazer o depósito na conta do Caixa Tem para que o saque seja feito”, explicou o vice-presidente Agente Operador da Caixa Econômica Federal, Edilson Carrogi, em entrevista ao programa 'Repórter Nacional', da Rádio Nacional. Os recursos não retirados ou transferidos para uma conta-corrente até 15 de dezembro voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data, com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital. Consulta Para saber quem recebeu automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, a pessoa precisa fazer uma consulta. O processo pode ser feito pelo aplicativo FGTS. A ferramenta informa a data da liberação e se o crédito foi feito de forma automática. O aplicativo também permite a consulta aos valores, a atualização dos dados da conta poupança digital e o pedido para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE