Ceará tem 600 vagas de estágio e aprendizagem disponíveis até janeiro; veja áreas que mais demandam

Apesar de coincidir com as férias educacionais, o fim de ano é um ótimo período para estudantes conquistarem uma vaga de estágio ou aprendizagem. No Ceará, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 600 oportunidades disponíveis.

Do total de oportunidades, 300 são para aprendizes, estudantes do ensino médio, e 300 para estagiários, aluno do ensino técnico e superior.

O período entre outubro e janeiro é considerado a janela mais oportuna para os estudantes que querem uma oportunidade no mercado de trabalho. Isso porque é justamente nesse intervalo que os contratos vigentes costumam encerrar, seja porque o prazo máximo de dois anos acabou, seja porque os alunos se formaram.

Esse movimento dá espaço para novos estudantes ocuparem as vagas, além das oportunidades a mais que são criadas.

A consultora do CIEE no Ceará, Julianne Xerez, revela que os cursos que costumam demandar mais estagiários no Estado são os de Administração, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda e Direito.

Remuneração para estagiário e jovem aprendiz

Quanto à média de remuneração, a bolsa do estágio varia de R$ 700 a R$ 800 no Ceará. "É uma bolsa muito atraente, que pode fazer que o estudante tenha independência financeira, pode auxiliar nos custos da educação", afirma Xerez.

Já o "salário" do jovem aprendiz tem como base o salário mínimo por hora, variando de acordo com a carga horário, que pode ser de, no máximo, seis horas por dia.

As empresas ainda podem oferecer benefícios e remunerações mais altas dependendo da jornada, da complexidade das atividades a serem desenvolvidas e do porte do contrante.

Segundo a consultora do CIEE, o número de vagas disponíveis deve aumentar até janeiro, à medida que mais contratos sejam concluídos e novas oportunidades sejam abertas.

Perspectiva de mais vagas

As 600 que já estão à disposição dos estudantes ainda está abaixo de período pré-pandemia, apesar de estar se recuperando.

"Ainda não está dentro do esperado. A gente acredita que em janeiro consigamos alavancar. Precisamos aquecer o cenário econômico e conscientizar os empresários que vale a pena contratar estagiários e aprendizes", ressalta.

Para se candidatar a uma das oportunidades, os estudantes devem se cadastrar no site do CIEE e manter o perfil atualizado. No aplicativo da instituição também é possível se candidatar às seleções disponíveis.

