PGE-CE abre seleção de estágio para estudantes de Direito

Procuradoria-Geral do Ceará (PGE-CE) está com inscrições abertas para 30 vagas de estágio. Podem concorrer estudantes de graduação em Direito com pelo menos 50% do curso já concluído. Os interessados devem ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 4 horas diárias, somando 20 horas semanais.

O valor da bolsa é de R$ 1.018,11. Os aprovados receberão também vale-transporte. Os candidatos devem estudar em instituições de ensino superior com convênio vigente com a PGE-CE.

O edital com a data e local da prova de seleção estará disponível até a próxima terça-feira (29). A seleção contará com 30 questões objetivas e duas discursivas.

Para mais informações e esclarecimento, os interessados devem enviar e-mail para estagios@pge.ce.gov.br.

