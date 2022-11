Cogerh abre processo seletivo para vaga de estágio em Pentecoste

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) abriu processo seletivo de estágio de nível superior. O selecionado atuará no município de Pentecoste e receberá uma bolsa no valor de R$ 671,95 mensais.

A vaga é destinada para estudantes dos cursos de Jornalismo, Publicidade, Letras, Sistemas e Mídias Digitais, e áreas próximas. Outro requisito é possuir, pelo menos, 50% dos créditos exigidos para a conclusão da graduação.

Para realizarem a inscrição, os interessados devem enviar, até o dia 30 de novembro, currículo e histórico escolar atualizado para os e-mails a seguir: analuiza.soares@cogerh.com.br; guilherme.conrado@cogerh.com.br; isabel.amaral@cogerh.com.br; arimatea.paiva@cogerh.com.br

Carga horária

A carga horária será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias. O horário, manhã ou tarde, dependerá da disponibilidade do estudante. Ao todo, o estágio terá duração de 1 ano, contando desde a publicação de homologação do resultado final, e sendo prorrogado por igual período, a critério da Companhia.

O estagiário receberá uma bolsa no valor de R$ 671,95 mensais, e participará de coberturas das atividades gerais do Comitê de Bacia Hidrográfica do Curu; produção e divulgação de conteúdo para as redes sociais e para os portais dos Comitês. Os estudantes também auxiliarão a Secretaria Executiva (Gerência regional) na mobilização das reuniões e capacitações dos Comitês.