São Luiz inaugura nova unidade do Mercadão nesta terça-feira em Fortaleza; saiba o local

O Grupo São Luiz abre uma nova unidade em Fortaleza nesta terça-feira (29). A partir das 8 horas, entra em funcionamento o Mercadão do Mondubim, localizado na avenida Maria Gomes de Sá, 1000, dentro do Boaventura Mall.

De acordo com a empresa, 100 empregos serão gerados com a nova loja, sendo a sétima da bandeira Mercadão no Ceará. Além da unidade do Mondubim, a marca está presente no Crato, Fortaleza (Aldeota, Dunas, RioMar Kennedy e avenida Washington Soares) e Maracanaú.

O processo marca a expansão do São Luiz para fora da área nobre de Fortaleza. A empresa se consolidou com a bandeira Mercadinhos em bairros como Aldeota e Meireles, e com o Mercadão, busca atingir públicos mais diversos, de diferentes classes socioeconômicas, como ressaltado em julho por Fernando Ramalho, CEO do grupo, em entrevista ao Diário do Nordeste.

O Mercadão pode ser inaugurado, na visão do grupo, em qualquer cidade do Estado, independente da área, seja ela nobre ou não. No que diz respeito ao tipo de loja, o modelo do São Luiz se caracteriza por ser uma unidade intermediária entre o supermercado tradicional e o atacarejo.

Mercadão como foco das expansões

Rotulado como uma bandeira de descontos, o Mercadão, em tamanho, é similar ao Mercadinhos São Luiz, principal bandeira de varejo do grupo. O que diferencia a bandeira, no entanto, é o preço e a variedade dos produtos vendidos.

Por estar preparada para dar descontos, a marca aposta em um sortimento menor de itens, com menos marcas voltadas para um público-alvo de maior poder aquisitivo — característica do Mercadinhos São Luiz — e focada em ampliar a quantidade a ser adquirida pelo cliente.

Conforme informações da assessoria de imprensa do Grupo São Luiz, além das sete unidades do Mercadão, a empresa tem outras 20 lojas, sendo 19 Mercadinhos e um Mini. A maioria dos estabelecimentos está localizado em Fortaleza.

Ainda em 2024, estão previstas a abertura de mais dois empreendimentos do grupo. Já em novembro, ainda sem data definida, deve ser inaugurado o Mercadão do Pátio Castelão, na Avenida Alberto Craveiro. Sobral receberá ainda a primeira loja da empresa, com a bandeira Mercadinhos São Luiz.

Em 2025, a expectativa é de pelo menos quatro novas lojas, sendo três Mercadões (Juazeiro do Norte, Caucaia e Borges de Melo, em Fortaleza) e um Mercadinho, na Aldeota, onde anteriormente funcionava o supermercado Pão de Açúcar.