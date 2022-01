Salário mínimo ideal é de R$ 5,8 mil; fortalezense precisou trabalhar 115h para comprar cesta básica

Com o valor da cesta básica atingindo mais de 50% do salário mínimo vigente, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que o valor ideal para o piso nacional seria de R$ 5.800,98.

O montante é mais de cinco vezes maior que o salário mínimo vigente até dezembro de 2021 (R$ 1.100). Para 2022, o valor aprovado pelo Governo Federal foi R$ 1.212.

Este valor considera a cesta básica mais cara do País como referência, que no caso é a de São Paulo. Em dezembro de 2021, o preço do conjunto de 12 itens na capital ficou em R$ 690,51 para uma família composta por dois adultos e duas crianças.

Em Fortaleza, o registrado para esse mês foi de R$ 579,06. Com isso, o fortalezense teve de trabalhar 115 horas e 49 minutos para comprá-la, além disso, o percentual do salário mínimo líquido usado para adquirir os insumos é de 56,91%.

Leve queda

Apesar da diferença entre o ideal e o praticado ainda ser enorme, o valor calculado em dezembro foi R$ 85,52 menor que no mês imediatamente anterior.

"Por lei, o salário mínimo deve cobrir uma série de itens para o trabalhador e sua família. Por uma questão sazonal, pode haver uma queda e oscila, mas o grande lance dese salário mínimo é que ele mostra a discrepância do praticado", explica Reginaldo Aguiar, supervisor técnico do Dieese.

Para ele, contudo, essa leve queda tem relação com a forte disparada de preços que os alimentos sofreram entre 2020 e 2021. "Uma hora não tem mais como aumentar, porque as pessoas param de comprar".

Jornada média nacional

Conforme o levantamento, o tempo médio nacional desprendido pelo trabalhador para adquirir a cesta básica ficou em 119 horas e 53 minutos. A média foi superior a dezembro de 2020, quando o registrado ficou em 115 horas e 8 minutos.

Na capital mais cara, que é São Paulo, o tempo de trabalho necessário foi de 138 horas e 6 minutos.