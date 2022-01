Mais cara do Nordeste, cesta básica de Fortaleza sobe 8,24% em um ano; veja preço por cidade

A forte inflação vem sendo sentida especialmente nos preços dos alimentos. O valor da cesta básica na Capital cearense, por exemplo, subiu 8,24% quando comparado o período de dezembro de 2021 e dezembro de 2020. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

No último mês de 2021, contudo, o preço do conjunto de 12 itens sofreu uma leve deflação em relação a novembro, de 0,22%, chegando a custar R$ 579,06. Mesmo assim, a cesta de Fortaleza segue como a mais cara do Nordeste.

A diminuição em dezembro, de acordo com o Dieese, foi impulsionada pela baixa nos preços de cinco produtos: tomate (-7,52%), arroz (-2,22%), banana (-1,21%), manteiga (-0,17%) e feijão (-0,12%).

"Os preços dos alimentos básicos, principalmente os que são commodities, seguiram em patamar elevado em 2021, decorrente demanda externa aquecida, problemas climáticos (seca, geada), o dólar em patamar atraente para as exportações e influenciando negativamente nos custos de produção (elevando os preços dos insumos)", explica o Dieese.

Veja os alimentos que tiveram alta em dezembro

Em contrapartida, seis produtos da cesta apresentaram alta de preço em relação a novembro. Já o leite foi o único que não demonstrou variação.

Farinha: 6,08%

Café: 4,78%

Carne: 2,72%

Açúcar: 2,57%

Óleo: 1,66%

Pão: 0,63%

Variação anual

O levantamento pontua ainda que, na série de 12 meses, o café apresentou a maior elevação de preço entre os 12 itens, aumentando 67,27%. Outros destaques foram o açúcar (32,12%), o tomate (28,24%) e a manteiga (12,59%).

Por sua vez, as únicas reduções registradas foram do arroz (-14,03%), da banana (-6,03%) e do feijão (-2,51%).

Em 2021, o valor da cesta básica aumentou em 17 capitais. São Paulo é a cidade com a cesta básica mais cara do Brasil, custando R$ 690,51. Veja abaixo os valores de outras capitais:

São Paulo: R$ 690,50 Florianópolis: R$ 689,56 Porto Alegre: R$ 682,90 Rio de Janeiro: R$ 666,26 Vitória:R$ 662,01 Campo Grande: R$ 641,37 Curitiba: R$ 628,46 Brasília: R$ 621,56 Belo Horizonte: R$ 605,16 Goiânia: R$ 597,24 Fortaleza: R$ 579,06 Belém: R$ 556,87 Recife: R$ 532,37 Natal: R$ 529,54 Salvador: R$ 518,21 João Pessoa: $$ 510,82 Aracaju: R$ 478,05