Mais cara do Nordeste, cesta básica de Fortaleza sobe 2,91% em novembro e chega a R$ 580,36

O custo com alimentação continua subindo neste fim de ano. Em novembro, a cesta básica de Fortaleza ficou 2,91% mais cara, passando de R$ 563,96 em outubro para R$ 580,36 no mês passado.

A informação é da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos divulgada nesta terça-feira (07) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Dos 12 produtos que formam a cesta, sete tiveram elevação no preço. A alta foi puxada pelo tomate (23,13%), o café (9,20%) e o óleo (4,16%).

No sentido oposto, cinco produtos ficaram mais baratos no mês, com destaque para a banana (-3,94%), o arroz (-1,27%) e o

feijão (-1,22%).

Confira o que subiu e o que caiu no mês:

Tomate 23,13%

Café 9,2%

Óleo 4,16%

Açúcar 1,83%

Farinha 1,6%

Leite 0,99%

Manteiga 0,96%

Pão -0,56%

Carne - 0,8%

Feijão -1,22%

Arroz - 1,27%

Banana -3,94%

Em relação há seis meses, a cesta em novembro estava 9,05% mais cara. Já no ano, o preço do conjunto de produtos mais básicos subiu 7,61% na Capital.

Custeio da cesta

O valor médio de uma cesta básica em novembro correspondeu a 57,04% do salário mínimo líquido vigente (R$ 1.017,50).

Um empregado que ganha essa remuneração por mês precisa trabalhar mais de 116 horas para conseguir arcar com o custo de uma cesta.

Levando em consideração os direitos previstos na Constituição e os atuais valores dos produtos, o salário mínimo ideal para uma família de quatro pessoas deveria ser R$ 5.969,17 - cerca de 5,42 vezes o mínimo vigente (R$ 1.100).

Maiores elevações

Considerando a variação mensal, Fortaleza alcançou a quinta maior variação entre capitais do País, atrás somente de Recife (8,13%), Salvador (3,76%), João Pessoa (3,62%) e Natal (3,25%).

Já as reduções mais importantes ocorreram em Brasília (-1,88%), Campo Grande (-1,26%) e no Rio de Janeiro (-1,22%).

Em valores, a cesta básica mais cara do Brasil era a de Florianópolis em novembro, custando R$ 710,53. Já a mais barata é encontrada em Aracaju (R$ 473,26).

Fortaleza possui a cesta mais cara do Nordeste e a 11º do País.

Confira o ranking de preços entre as capitais:

Florianópolis R$ 710,53 São Paulo R$ 692,27 Porto Alegre R$ 685,32 Vitória R$ 668,17 Rio de Janeiro R$ 665,60 Campo Grande R$ 645,17 Curitiba R$ 638,96 Brasília R$ 631,95 Goiânia R$ 599,64 Belo Horizonte R$ 594,97 Fortaleza R$ 580,36 Belém R$ 550,64 Recife R$ 524,73 Natal R$ 521,08 João Pessoa R$ 508,91 Salvador R$ 505,94 Aracaju R$ 473,26