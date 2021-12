Saiba quando entra em vigor o novo salário mínimo para 2022

O novo valor do salário mínimo deverá ser de R$ 1.212, e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Assim, o aumento será de R$ 112, em comparação com o ano de 2021.

O novo valor é maior que o previsto no Orçamento enviado ao Congresso em agosto, onde o valor projetado era R$ 1.169. O que possibilitou o aumentou foi a inflação acelerada no segundo semestre.

Na semana passada, o Congresso aprovou a proposta orçamentária de 2022 com previsão de R$ 1.210 para o salário mínimo.

Novo salário mínimo ainda precisa da sanção presidencial

O projeto segue para sanção presidencial. O Orçamento da União foi aprovado por senadores por 51 votos a 20; já os deputados federais passaram o PLN 19/2021 por 358 votos favoráveis a 97 contrários.

A mudança, um reajuste de 10%, é em face da alta da inflação. A meta para a taxa básica de juros Selic foi ininterruptamente elevada desde março de 2021, quando estava no patamar mínimo histórico de 2%, até atingir 9,25% na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano de 2021.