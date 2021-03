Saiba como verificar se o álcool gel utilizado é confiável

Item sempre presente no cotidiano da população brasileira desde 2020, o álcool gel é fundamental no combate ao contágio do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Com o avanço de casos no Ceará e Brasil afora, a recomendação é manter os cuidados, tanto no uso pessoal do produto como em espaços externos. Dessa forma, garantir o uso de um álcool gel de procedência verificada auxilia no processo de proteção contra o vírus.

Gustavo Braz, empresário do setor da indústria e fundador da marca Protect Álcool, informa que, no momento da aquisição do produto, é necessário averiguar se ele possui as certificações da Anvisa e do Inmetro. Assim, é possível garantir que aquele produto foi testado e possui eficácia comprovada.

“Desde o ano passado, na pandemia, apareceram no mercado muitas indústrias no segmento de álcool e derivados para o combate ao coronavírus e algumas delas sem registro junto a Anvisa e sem o selo de qualidade do Inmetro para assim garantir a qualidade ao consumidor. Um dos pontos essências de qualidade do Protect Álcool é seu registro a Anvisa e o selo de qualidade do Inmetro, além do uso do carbopol 940 (carbômero 940), produto essencial para a viscosidade do álcool em gel.”

Cuidados nos negócios

Em relação aos estabelecimentos comerciais, Gustavo reforça que os gestores desses locais precisam se atentar em adquirir produtos de qualidade, seja na variedade de álcool em gel ou líquido, desde que possua a garantia de ser 70%. Dessa forma, será suficiente para eliminar o vírus da superfície em que for aplicado.

Na gama de produtos da Protect Álcool, que está no mercado desde o início da pandemia no Brasil, em 2020, Gustavo pontua que a empresa possui várias opções, como em formato de bisnaga e sachê, o que leva praticidade para os usuários. “No momento onde enfrentamos uma crise financeira não só no Estado do Ceará, mas em todo o território brasileiro, a criação e o desenvolvimento de uma empresa e uma marca como a Protect Álcool traz empregos, renda e cria a perspectiva de rentabilidade para a classe trabalhadora, gerando, assim, acréscimo a economia do Estado e de uma empresa regional. A Protect Álcool se encontra hoje como uma das marcas mais consumidas pelo cearense, tendo destaque não só na Capital, assim como em todo o Ceará.”

“Agora, mais uma vez em lockdown, se torna essencial a utilização do álcool em gel e álcool líquido, porque nem todo lugar temos água e sabão para lavar as mãos.” No caso do produto fabricado pela Protect Álcool, Gustavo comenta que há a possibilidade de customização da embalagem com a marca de um cliente.

