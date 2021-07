Revisão do FGTS pode render até R$ 66 mil; saiba quanto você pode ganhar

Com a ação de revisão do índice de correção monetária do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), trabalhadores podem ter reposição de valores perdidos durante os anos contribuídos desde 1999 até os dias de hoje. De acordo com a ferramenta LOIT FGTS, os contribuintes podem receber, em média, R$ 14 mil. Para descobrir o cálculo, os dados são disponibilizados no site do LOIT.

O julgamento da ação no STF (Supremo Tribunal Federal), que já sofreu uma série de adiamentos, ainda não tem data prevista.

A quantia, no entanto, depende do tempo de trabalho, do salário e do período em que o recurso ficou depositado. Por isso, a reposição com a revisão varia caso a caso.

Há correções que podem chegar a mais de R$ 66 mil, equivalente a 60 salários-mínimos, teto para ações no Juizado Especial Federal.