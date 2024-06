Resultado da Tele Sena de São João 2024 deste domingo, 9 de junho

O SBT divulga, neste domingo (9), o resultado do terceiro sorteio da Tele Sena de São João 2024. São mais de 2,6 milhões em prêmios.

Resultado do terceiro sorteio da Tele Sena de São João 2024

Mais pontos, menos pontos e pela boa:

Confira todos os números sorteados:

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a Tele Sena pelo site oficial do produto, por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

O resgate pode ser solicitado pelo próprio site e o valor depositado em uma conta bancária que você irá indicar.

Como funcionam os sorteios?

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.

Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.

Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.