Restaurantes cearenses pedem na Justiça reparação de prejuízos por lockdown a Estado e prefeituras

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE) ingressou com ação civil pública contra o Estado e contra as prefeituras cearenses nas quais existem associados, confirmou nesta segunda-feira (14) o presidente da entidade, Taiene Righetto.

A ação pede a reparação deperdas desses estabelecimentos durante a suspensão das atividades.

Outros 26 estados e Distrito Federal também ingressaram com a mesma ação civil pública solicitando a compensação.

“Esse é um movimento da Abrasel nacional, mas para ter o efeito da ação civil pública, entramos em todos os estados e cidades com afiliados à entidade de forma coordenada”, explica Righetto.

No Ceará, contam com associados à Abrasel as cidades de Fortaleza, Sobral, Eusébio, Aquiraz, Caucaia, Crato e Juazeiro do Norte.

“Não é algo político, tanto que estamos entrando em todos os estados e prefeituras com associados da Abrasel, mesmo em locais como nós, que temos inclusive uma boa relação com o governo estadual”, pontua o presidente da Abrasel no Ceará.

Isolamento social rígido

De acordo com ele, a ideia das ações civis públicas é que, primeiramente, “a Justiça reconheça que o setor foi atingido de forma desproporcional e que precisa de reparação”. A ação não tem um valor específico de pedido de reparação.

Taiene Righetto Presidente da Abrasel-CE “É importante frisar que essa reparação é pela conta desproporcional que a gente pagou. Alguns setores cresceram na pandemia, ganharam muito dinheiro”

“Posteriormente devemos ter uma segunda etapa individual, com cada associado comprovando a sua queda de faturamento”, detalha o presidente da Abrasel no Estado. Posteriormente deve ser divulgada uma campanha nacional em que a Abrasel vai falar sobre a ação civil pública.