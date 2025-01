Rede de farmácias de Minas Gerais chega ao Ceará e investe R$ 1,2 milhão em 3 lojas

Em meio ao boom de farmácias no Ceará, um grupo mineiro mira no mercado cearense para fortalecer as pequenas lojas locais, principalmente no interior, ampliando o mix de produtos para garantir maior competitividade frente às grandes redes. O valor do investimento no Estado será de R$ 1,2 milhão, resultando em 36 empregos diretos.

Segundo a AMR Saúde, a meta é abrir 70 novas unidades da marca Poupe Já, na região Nordeste. Destas, pelo menos três devem ser inauguradas, já no primeiro semestre de 2025, no Cariri. O foco de trabalho são cidades com população em torno de 50 mil habitantes, que já estariam sendo mapeadas.

Veja também Negócios Usa cartão de crédito, mas não tem renda? Receita pode convocar contribuinte para esclarecimentos Negócios Governo deve ampliar faixa de isenção para Imposto de Renda para R$ 3.036 em 2025, diz Haddad

Foco são farmácias independentes

Por ser uma empresa franqueadora, segundo a CEO do grupo, Kelly Rezende, o foco do negócio são as farmácias independentes de cidades do interior e/ou investidores que gostariam de ter esse tipo de negócio na região. Como diferenciais oferecidos são elencados layout padrão com modernização do local, gestão de produtos com método de precificação, linha de produtos próprios, aumento de mix de perfumaria e experiência de compra completa.

"No estado do Ceará já identificamos que as independentes trabalham com um mix de perfumaria muito pequeno e, atualmente, esse segmento está crescendo muito nas drogarias. Também há muitas lojas ainda pequenas, com modelagem de vidro e quando a gente muda o layout, só isso já aumenta a margem da venda em cerca de 30%. Isso, porque passamos a oferecer uma experiência de compra", afirma Kelly.

Sobre a região do estado escolhida, a executiva explica que o mapeamento do Cariri foi feito devido a "localização estratégica, na divisa com Pernambuco, onde o grupo tem uma maior concentração de lojas na região". Além disso, também se considerou que já existem interessados na abertura de franquias naquela região.

"Queremos trabalhar o estado todo, mas começamos pelos municípios menores por conta do plano de expansão. Assim, entramos em uma loja, fazemos ela crescer e, automaticamente, quem está na região, no em torno, começa a me procurar".

Modelo de franquia oferecida aqui

Detentor das marcas Drogaria Americana, Poupe Já e Farma Justa, o AMR Saúde escolheu a Drogaria Poupe Já, presente em 13 estados e voltada ao segmento popular, para chegar no Ceará. Para ser uma franqueada do grupo é necessário um investimento entre R$ 200 mil e R$ 400 mil.

"Neste momento, vamos entrar com a marca Poupe Já, porque, hoje, a concorrência no estado é a Pague Menos. Então, a gente escolheu pela característica dela do nome popular, que atrai o cliente pensando no poupar, no economizar e, claro, oferecemos preços atrativos", comenta.

Legenda: CEO do grupo AMR Saúde, Kelly Rezende, afirma que intenção é concorrer com rede Pague Menos no interior Foto: Divulgação/Grupo AMR Saúde

Kelly ainda destaca que é a estratégia de mercado um dos pontos altos do serviço oferecido para o franqueado. "A concorrência tem um método de precificação que é bem diferente do nosso. Entramos com descontos mais agressivos. Eles dão desconto em medicamento de referência, os nossos maiores descontos são nos genéricos. A gente entra com parcerias com laboratórios e preços baixos".

Disponibilidade de produtos próprios

Ainda sobre diferenciais que podem auxiliar na disputa com as grandes redes e concorrência, o grupo traz para as suas farmácias a marca própria chama Multivital. Assim, é oferecida uma linha completa de suplementos alimentares com 32 apresentações, incluindo cápsulas e xaropes, desenvolvidos tanto para adultos quanto para crianças.

Atuação no Nordeste

O grupo mineiro já atua nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas e, neste ano, está entrando no mercado da Bahia, além do Ceará. Esse movimento representa uma geração de 840 empregos diretos na região nos próximos anos, com destaque para:

* Pernambuco: R$ 16 milhões e 480 vagas

* Paraíba e Rio Grande do Norte: R$ 4 milhões e 120 vagas cada

* Alagoas: R$ 2 milhões e 60 vagas

* Ceará: R$ 1,2 milhão e 36 vagas

* Bahia: R$ 800 mil e 24 vagas

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.