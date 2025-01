North Shopping Maracanaú cresce 20% e abre restaurante temático em 2025

O North Shopping Maracanaú registrou um incremento de 15% no fluxo de visitantes no ano passado e de 20% nas vendas totais em relação, em comparação com o ciclo de 2023, informou a Ancar Ivanhoe, rede que possui 14 shoppings no País.

A ocupação total, que mede a quantidade de lojas ativas no shopping, alcançou 96,5%, em média, no ano passado.

Novas lojas

Entre as lojas inauguradas ao longo de 2024, estão Life Vivara, Direcional, Yago Pikachu Barber, Blinclass, Secret, MR2 Menswear, No Ponto, Super Carros e a Honda Nossa Moto.

Para 2025, uma das principais novidades do portifólio será a Fazendinha Country Bar, o primeiro restaurante temático da região.

A atração terá cardápio inspirado nas tradições das fazendas, com gastronomia do campo.

“Com a chegada de novas lojas e a inauguração da Fazendinha Country Bar, estamos ainda mais confiantes em consolidar nossa posição como o principal destino de compras e lazer da região”, afirma Carlos Dantas, Coordenador de Marketing.