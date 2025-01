Pix não é criação de Bolsonaro, mas de servidores do Banco Central; entenda

Após o governo federal revogar a norma da Receita Federal (RF) que autorizava a fiscalização de movimentações financeiras no Pix, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais nesta quarta-feira (15) para criticar a medida e afirmar que criou o método de pagamento. Entretanto, a afirmação não é verdadeira, pois a plataforma foi pensada por servidores do Banco Central (BC), em 2016.

“Em novembro de 2020, nós criamos o Pix via Banco Central, sem qualquer taxa. Você tinha que ir numa agência bancária e, via Ted ou Doc, fazer aquela transferência. Levava dias e você pagava. Com o Pix, você deixou de fazer qualquer pagamento. Os bancos perderam quase R$ 30 bilhões por ano, mas você ganhou, trabalhador informal ou não”, argumentou o ex-presidente.

Segundo Bolsonaro, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "implodindo" o Pix. Na legenda do vídeo ele ainda diz que "os mais pobres pagarão essa conta" e que "o mercado precisa de liberdade, não de controle".

Entenda a criação do Pix

Apesar de ter sido implantado em novembro de 2020, no segundo mandato de Bolsonaro, quem criou o Pix foram servidores do BC, no governo de Michel Temer.

O então presidente do BC em 2016, Ilan Goldfajn, disse à época que a instituição estava em preparação para lançar uma ferramenta de pagamentos inspirada no Zelle, plataforma dos Estados Unidos similar ao Pix.

Em maio de 2018, foi instituído um grupo de trabalho chamado Pagamentos Instantâneos do BC, com cinco subgrupos destinados a debater temas específicos como segurança e agilidade.

O Pix foi lançado no início de novembro de 2020, mas de forma limitada, e só foi oficializado a partir de 16 de novembro do mesmo ano, quando todos os clientes de bancos cadastrados ganham o acesso à plataforma de pagamentos instantâneos.