Turatti compra Hey Ho Cervejaria e se expande no Ceará

O Grupo Turatti anunciou a aquisição da Hey Ho Cervejaria, em mais um movimento de compra no mercado local de cervejas artesanais.

Após o negócio de M&A, a marca passa a integrar o portfólio do conglomerado, que conta com as cervejarias Turatti, Eita Mah! e 5 Elementos.

Fundada em 2016, a Hey Ho se destacou como um dos primeiros bares especializados em cervejas artesanais na capital cearense, conquistando prêmios consecutivos na categoria “Melhor Carta de Cervejas” no Veja Comer & Beber Fortaleza.

Ampliação

Segundo Lissando Turatti, proprietário do Grupo Turatti, a aquisição amplia a capacidade de criação de novos produtos e experiências.

“A Hey Ho é um símbolo de qualidade e pioneirismo em Fortaleza. Acreditamos que essa união permitirá elevar ainda mais o padrão das cervejas artesanais que oferecemos ao mercado”, ressalta.

A operação também inclui o aumento na distribuição dos rótulos da Hey Ho.