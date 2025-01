Elmano trata em Bruxelas de reabrir Europa para camarão brasileiro

Em primeira mão! O governador Elmano de Freitas reuniu-se nesta quarta-feira, em Bruxelas, com Claire Bury, vice-diretora geral para Segurança e Sustentabilidade dos Alimentos da União Europeia (UE), com quem tratou da reabertura das exportações brasileiras de pescado – incluindo o camarão – para os países europeus.

A reunião realizou-se na sede da UE.

Segundo o governador, nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro, na capital da Bélgica, a UE deverá tomar uma decisão sobre a reabertura do seu mercado para os pescados brasileiros. Essa decisão será fundamentada em um Plano de Ação que o Brasil elaborou e apresentou à UE, contendo todas as informações técnicas a respeito da qualidade fitossanitária do pescado brasileiro.

Elmano de Freitas disse a esta coluna – falando diretamente de Bruxelas – que solicitou a Clayre Bury, caso o pleito do governo brasileiro seja aceito, a aceleração da inspeção dos técnicos da UE ao setor pesqueiro brasileiro. Há poucos dias, a UE publicou um cronograma de inspeção em vários países, do qual não consta o Brasil.

Mas são grandes as chances de ser aprovada a proposta de reabertura do mercado europeu para o pescado brasileiro, disse o governador. Neste caso, a UE poderá incluir o Brasil nesse roteiro de inspeções.

Acompanhado do ministro Eduardo Ferreira, encarregado de Negócios da Missão do Brasil junto à UE, que substitui o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, que está em férias, de Nilton Morais, adido Agrícola do Brasil em Bruxelas, e do diplomata Pedro Colares, o governador Elmano de Freitas reiterou à sra. Claire Bury o pleito do setor pesqueiro brasileiro.

Após o encontro, Elmano de Freitas manteve uma conversa pelo telefone com o empresário Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade que congrega os maiores criadores de camarão do Brasil. Maia transmitiu-lhe a boa notícia de que, ainda neste mês de janeiro, o governo do Reino Unido deverá emitir o relatório conclusivo do grupo de técnicos britânicos, que, em novembro do ano passado, visitou as principais empresas da carcinicultura brasileira.

Cristiano Maia disse ao governador que esse relatório deverá ser positivo, o que viabilizará a reabertura do mercado britânico para o camarão do Brasil, ou seja do camarão nordestino porque esta região responde por 98% da produção nacional, sendo que 54 dela estão aqui no Ceará.