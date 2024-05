Receita paga 1° lote de restituição do Imposto de Renda; veja quem recebe

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda deste ano será pago nesta sexta-feira (31), prazo final para o envio das declarações. O dinheiro será depositado na conta de mais de 5,6 milhões de pessoas, que receberão em torno de R$ 9,5 bilhões, segundo a Receita Federal. Informações são da Folha de S. Paulo.

Os pagamentos serão depositados ao longo do dia, na conta bancária indicada pelo contribuinte ou por meio de chave PIX, para quem optou por essa modalidade.

O lote desta sexta-feira é considerado o maior da história do IR. Até então, o valor mais alto havia sido no ano passado, quando os quatro primeiros lotes depositaram R$ 7,5 bilhões cada.

Como saber quando cai a minha restituição?

Os contribuintes que já declararam o IR neste ano podem consultar as previsões de pagamento da restituição no site da Receita, no aplicativo Meu Imposto de Renda ou no portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal).

Para conseguir visualizar, é necessário ter conta nível prata ou ouro no portal Gov.br.

Os primeiros pagamentos são feitos, tradicionalmente, aos contribuintes com prioridade, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

No entanto, devido ao desastre climático no Rio Grande do Sul, moradores do estado também foram incluídos no primeiro lote da restituição.

Veja a distribuição dos pagamentos das restituições nesta sexta-feira (31)

258.877 idosos acima de 80 anos;

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos;

162.902 contribuintes com deficiência ou doença grave;

1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

886.206 contribuintes moradores do Rio Grande do Sul;

787.747 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber em PIX.

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2024

Os pagamentos das outras restituições serão feitos ao longo dos próximos meses, até setembro. Confira o calendário: